TEST Indiana Jones et le Cercle Ancien : ça claque comme un fouet sur PS5

Après un passage sur Xbox Series et PC, le célèbre archéologues, Indy pour les intimes, s’invite sur la belle de Sony Interactive Entertainment, la PS5. Ne tournons pas autour du pot, Indiana Jones et le Cercle Ancien nous propulse en pleine chasse au trésor dans une aventure solo où chaque coup de pelle dans le sol cache un secret millénaire. Si le titre brille déjà sur d’autres plateformes, ce portage réussit à faire honneur au mythe avec une technique solide, une immersion bien sentie et ce qu’il faut de spectacle pour nous embarquer dans ce tourbillon d’action et de mystères. Bref, nous avons aussi testé cette version, il est temps de vous en parler.

Ce titre a tout du blockbuster interactif.

Avant toute chose, sachez qu’il est impossible de choisir entre un mode Performance ou Qualité dans les paramètres et, pour une fois, ça ne nous dérange pas tant que ça. Le jeu impose son propre rendu, mais… quel rendu ! L’image est globalement nette, détaillée, et même si un léger flou se balade en arrière-plan, cela ne gâche en rien le spectacle ; mention spéciale aux jeux de lumière qui font des merveilles dans les temples et les cavernes. C’est du pur cinéma, et ça colle parfaitement avec l’ambiance de la licence.

En parlent de « cinéma », dans les options, il est possible d’activer un mode cinématographique. Résultat ? Des bandes noires en haut et en bas de l’écran, et un cadrage plus large qui transforme un peu l’expérience. Cela permet notamment de mieux anticiper les menaces dans l’environnement, tout en accentuant cette ambiance « film d’aventure hollywoodien ». Pour certains, ce sera purement cosmétique, pour d’autres, un must-have.

Rendu classique à gauche, rendu cinématographique à droite.



En outre, le tout tourne globalement dans les 60 fps et nous n’avons pas constaté de ralentissements. L’exploration est fluide, les phases d’action aussi. En revanche, difficile d’ignorer quelques petits défauts techniques. Nous avons croisé du clipping et du popping, avec des éléments de décor qui surgissent comme des intrus non invités à la fête. Rien de catastrophique, mais ça casse un peu le charme.

Quoi d’autre ? Cette adaptation exploite comme il se doit la manette DualSense. Les retours haptiques sont bien là, précis, subtils, donnant des sensations selon les surfaces ou les actions. Nous ressentons la tension, les impacts, la matière... Et que dire des gâchettes adaptatives ? Selon l’objet en main, elles se comportent différemment. Avec un pistolet, par exemple, la gâchette claque avec fermeté, renforçant encore un peu plus l’immersion. C’est ce genre de détail qui donne envie de rester encore un peu plus longtemps dans la peau d’Indy.

Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5 coche quasiment toutes les cases du bon portage. Visuellement réussi, techniquement fluide, immersif grâce à la DualSense et joliment mis en valeur par un mode cinématographique bien pensé, ce titre a tout du blockbuster interactif. Les petits défauts visuels n’entachent pas l’expérience globale, et l’appel de l’aventure reste irrésistible. Enfilez votre fedora, saisissez votre fouet, et foncez.

Les plus Magnifique, surtout les effets de lumière impressionnants

Fluide, merci les 60 fps

La DualSense, exploitée comme il se doit

Mode cinématographique, immersif Les moins Du clipping et popping toujours présents

Aucune option de rendu personnalisable (pour les pointilleux)

Notation Verdict 17 20