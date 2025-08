Le prochain jeu des créateurs de Baldur's Gate 3 sera « fou », c'est dit !

Baldur's Gate 3 fête ses 2 ans





En ce mois d'août 2025, Baldur's Gate 3 célèbre son deuxième anniversaire. Bien que le titre soit sorti avant en Early Access, c'est en août 2023 que le RPG de Larian Studios est passé en version 1.0 sur PC, rencontrant immédiatement un énorme succès critique et populaire. Le jeu de rôle a ensuite été porté sur PlayStation 5, puis Xbox Series X|S, et a remporté un tas de prix, notamment celui du Jeu de l'Année aux Game Awards 2023.

Deux ans plus tard, Larian Studios en a terminé avec Baldur's Gate 3. Le développeur belge l'a déjà dit, il ne développera pas de contenu additionnel, ni de suite, laissant le soin à Hasbro et Wizards of the Coast de trouver un autre studio pour s'occuper de cet (très lourde) tâche. Non, Larian Studios veut se concentrer sur un autre projet.

Le prochain jeu de Larian Studios sera « fou »





Swen Vincke, directeur de Larian Studios, avait déjà évoqué son « prochain grand projet », un jeu « follement ambitieux », mais qui reste encore bien mystérieux. En attendant d'en savoir davantage, le responsable du studio belge en rajoute une couche. Swen Vincke a publié un message sur X/Twitter pour parler du second anniversaire de Baldur's Gate 3, affirmant que le jeu a « a vraiment changé (sa) vie ». Mais surtout, l'énorme succès critique et commercial de BG3 a permis à Larian Studios de « réaliser (son) prochain projet fou ». Le développeur « travaille dur pour que vous vous amusiez beaucoup. Vraiment, beaucoup. De façon surprenante ». Il faudra attendre pour avoir des détails, mais « ça en vaudra la peine » selon le directeur de Larian Studios.

Larian Studios, spécialiste des RPG





Larian Studios est surtout connu pour ses jeux Divinity, qui étaient d'abord des Action-RPG hack'n slash à la Diablo, avant de totalement embrasser les codes des RPG traditionnels avec les Original Sin. Il y a de fortes chances que le studio belge planche de nouveau sur un jeu de rôle, reste à savoir s'il s'agira d'un Divinity, d'une autre franchise déjà existante ou d'une licence inédite.

