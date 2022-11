NetherRealm Studios : le prochain jeu sera Mortal Kombat 12 ou Injustice 3

NetherRealm Studios a célébré le mois dernier les 30 ans de la franchise Mortal Kombat, qui compte 79 millions de jeux vendus. Rien que le dernier titre en date, Mortal Kombat 11, s'est écoulé à plus de 15 millions d'exemplaires, autant dire qu'un douzième opus est à prévoir, mais rien n'est officiel.

Des rumeurs font état d'un Mortal Kombat 12 activement en développement depuis plusieurs mois, mais le studio n'a rien confirmé. Cependant, Ed Boon tease les joueurs. Le concepteur a organisé une petite session AMA sur Twitter et il a ainsi dévoilé que le prochain jeu de NetherRealm Studios sera Injustice 3 ou Mortal Kombat 12. Il indique au passage que ce futur titre n'est pas certain d'être exclusif aux consoles de dernière génération, les possesseurs de PS4 et Xbox One ont encore un espoir de pouvoir y jouer. Par ailleurs, Ed Boon sera présent aux Game Awards 2022 le mois prochain, mais seulement en tant qu'invité, il n'y présentera rien, ne vous attendez pas à une annonce du jeu lors de la cérémonie.

Au moins, cela limite les fantasmes des joueurs, le prochain jeu de NetherRealm Studios sera d'une licence connue. En attendant de découvrir s'il s'agit d'Injustice 3 ou Mortal Kombat 12, vous pouvez retrouver MK11 à 7,99 € sur Gamesplanet.