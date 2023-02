Mortal Kombat 12 : le CEO de Warner Bros. Discovery officialise le prochain jeu de NetherRealm Studios avec une année de sortie

La nuit dernière a eu lieu un nouveau State of Play du côté de PlayStation, qui a mis en vedette le Suicide Squad: Kill the Justice League de Rocksteady édité par Warner Bros. Games, en plus de notamment faire la part belle à Street Fighter 6 du côté des jeux de combat. Pour autant, c'est une autre production de l'éditeur jouant dans la même cour que le jeu de versus fighting de Capcom qui a discrètement fait parler de lui en parallèle : Mortal Kombat 12.

En effet, alors que les résultats financiers de Warner Bros. Discovery ont été dévoilés, le CEO du groupe David Zaslav a glissé l'air de rien qu'il y a bien plus à venir, avec d'un côté le jeu service sur la Task Force X et de l'autre le prochain jeu de NetherRealm Studios, qui sera donc un nouveau Mortal Kombat et non pas Injustice 3 comme a voulu blaguer Ed Boon. Qui plus est, la concurrence sur ce segment devrait être rude, car ce MK 12 est prévu pour l'année 2023 ! Vous pouvez directement entendre l'annonce via la courte vidéo ci-dessous pour vous en convaincre :

MORTAL KOMBAT 12 CONFIRMEDpic.twitter.com/QBb3nvJing — ????| Gui (@GuiLeena_) February 23, 2023

Pour autant, ne comptez pas sur lui avant la fin de l'année, car le récent line-up de l'EVO 2023 se tenant cet été fera encore une fois la part belle à Mortal Kombat 11 Ultimate, toujours vendu sur Amazon à partir de 25,11 €. Une annonce en bonne et due forme surviendra sans doute avant cela et pourquoi pas à cette occasion d'ailleurs.

Les fans de jeux de combat vont donc à priori bien manger cette année !