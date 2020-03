Mortal Kombat 11 : Ash d'Evil Dead presque confirmé en DLC par une boulette de Warner Bros. Games

Peu après la sortie de Mortal Kombat 11, les dataminers avaient découvert une liste de neuf noms de personnages qui allaient potentiellement être ajoutés au roster en DLC. L'histoire leur donne pour l'instant raison : les six combattants du Kombat Pass étaient bel et bien déjà nommés à l'époque.

Tout porte donc à croire que les trois autres vont bel et bien finir par arriver dans le jeu dans les mois qui viennent. Les heureux élus seraient Fujin et Sheeva, deux figures récurrentes de la saga, et un invité, Ash Williams d'Evil Dead. Et pour ceux qui douteraient encore de la véracité de la fuite, Warner Bros. Games a visiblement vendu la mèche tout seul avant l'heure.

L'éditeur vient d'envoyer un message promotionnel pour la sortie de Spawn à ses fans, et les mentions légales possèdent une ligne intéressante. Celle-ci concerne effectivement un certain Ash issu d'Army of Darkness, dont la propriété intellectuelle appartient à Metro-Goldwyn-Mayer. Sauf que, vous l'aurez compris, l'arrivée d'Ash Williams en DLC n'a encore jamais été confirmée à cette heure.

Il paraît donc désormais presque acquis que le personnage culte des films de Sam Raimi sera proposé en téléchargement avec une future extension, espérons-le, avec l'apparence ou au mois la voix de Bruce Campbell pour que les fans s'y retrouvent. Sa tronçonneuse devrait elle forcément être de la partie. Ed Boon nous promet de toute manière des surprises pour Mortal Kombat 11, alors si Kombat Pack 2 il doit y avoir, nous serons bientôt tenus au courant.