Mortal Kombat 11 : 12 millions de copies écoulées, un point sur les ventes de la franchise

Mortal Kombat 11 a un petit peu plus de deux ans, et il est pour rappel sorti sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, avant d'avoir droit à un portage sur Google Stadia et une version Ultimate sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, regroupant tous les contenus additionnels. Le jeu de combat n'aura plus de DLC, les studios font donc le point.

Warner Bros. Interactive Entertainment et NetherRealm Studios ont annoncé aujourd'hui que Mortal Kombat 11 s'est écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde, toutes plateformes confondues. Un énorme succès, MK11 fait mieux que les 11 millions de Mortal Kombat X en 2019, et l'analyste Daniel Ahmad rappelle que c'est la franchise de jeux de combats la plus populaire, devant Super Smash Bros., Tekken et Street Fighter.

Car oui, la licence Mortal Kombat cumule désormais plus de 73 millions de copies vendues depuis ses débuts, rien que sur consoles. Les studios indiquent au passage que Mortal Kombat Mobile compte 138 millions de téléchargements sur iOS et Android. Ed Boon, cocréateur de la franchise et directeur créatif de NetherRealm Studios, commente :

Quand Mortal Kombat a été lancé il y a près de 30 ans, jamais je n'aurais rêvé voir la franchise grandir comme elle l'a fait aujourd'hui, avec plus de 73 millions de jeux vendus. Nous avons les fans les plus passionnés du monde, et nous apprécions le soutien qu'ils nous montrent depuis toutes ces années.

Désormais, NetherRealm Studios travaille sur son nouveau projet