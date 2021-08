RUMEUR sur Mortal Kombat 12 : un nouvel épisode déjà en développement

Fort de ses 73 millions d’unités vendues, la licence Mortal Kombat est l’une des plus fortes de l’industrie du jeu vidéo, et le succès de Mortal Kombat 11 ne va pas décourager NetherRealm pour l'avenir. Le studio a tout de même confirmé qu’il ne préparait plus de DLC pour cette itération et se concentrait désormais sur la suite.

Et quel sera son prochain projet ? Un Injustice 3 ? Un jeu de combat plus surprenant ? Une expérience d’un autre genre ? Selon Jeff Grubb de VentureBeat, la solution serait plus simple que cela : il a confié dans un podcast de Giant Bomb que ses sources lui ont rapporté que le développement de Mortal Kombat 12 était déjà activement en cours. NetherRealm et Warner Bros. préféreraient capitaliser sur la réussite du onzième volet sans se prendre la tête, surtout en ces temps où l’utilisation des licences de WarnerMedia suite à sa fusion avec Discovery pourrait poser problème à un nouvel Injustice. La possibilité d'une revente du studio de développement n'étant pas à exclure, il préférerait ainsi éviter les problèmes légaux pour le moment.

Cela correspond à la réalité et à ce que j'ai entendu, Mortal Kombat 12 aurait le plus de sens, car c'est un jeu dont ils savent qu'il va rapporter de l'argent, il se vendra bien… Mortal Kombat 11 était génial, ça marche bien, mais si vous sortez Mortal Kombat 12, il se vendra également et fonctionnera bien. Dans le même temps, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'un de ces personnages de Batman ou de Superman qui pourraient être liés à une licence, si vous essayez de vous débarrasser de NetherRealm ou de le vendre à qui que ce soit.

Nous ne devrions probablement pas entendre parler du prochain jeu de NetherRealm, et donc savoir si Jeff Grubb dit vrai, avant encore au moins quelques mois.