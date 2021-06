Warner Bros. Discovery : dites adieu à WarnerMedia et Discovery, voici le nouveau nom et logo du groupe fusionné

Nous avons appris le mois dernier que WarnerMedia allait être racheté par le géant Discovery dans le cadre d'une immense fusion-acquisition à plus de 85 milliards de dollars. Le but pour la société n'est pas d'annihiler Warner et tous ses actifs, mais plutôt de s'appuyer sur ceux-ci pour prendre encore plus de place sur le marché, y compris du côté du branding. Comme annoncé, le nouveau groupe va changer de nom et nous savons désormais à quoi nous attendre : dites bonjour à Warner Bros. Discovery.

Ce nom « honorera, célébrera et élèvera le studio de création le plus réputé au monde aux côtés de l'héritage mondial de narration non fictionnel de haute qualité de Discovery ». Et il sera accompagné d'une catchphrase, y compris dans son logo : « The Stuff That Dreams Are Made Of ». Les plus cinéphiles auront reconnu la phrase culte du film Le Faucon maltais de 1941. Le premier défenseur de cette nouvelle identité, c'est bien évidemment le président David Zaslav, qui dirigeait Discovery jusqu'à présent.

« Warner Bros. Discovery aspirera à être l'endroit le plus innovant, passionnant et amusant pour raconter des histoires au monde - c'est ce que sera la société. Nous aimons le nom de la nouvelle société, car il représente la combinaison de l'héritage centenaire et légendaire de Warner Bros. - connu pour sa narration créative et authentique, et des prises de risques audacieuses pour donner vie aux histoires les plus étonnantes - avec la marque mondiale de Discovery qui a toujours défendu avec brio l'intégrité, l'innovation et l'inspiration. Il y a tellement de cultures merveilleuses, créatives et journalistiques qui constituent la famille Warner Bros. Discovery. Nous pensons que ce sera le meilleur et le plus excitant endroit au monde pour raconter des histoires grandes, importantes et percutantes dans tous les genres – et sur toutes les plateformes : cinéma, télévision et streaming. »

Grâce à cette fusion acquisition, ce sont plus de 100 marques qui sont désormais regroupées, parmi lesquelles HBO, Warner Bros., Discovery, DC, CNN, WB Games, Turner Sports, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Turner Classic Movies, Wizarding World, Adult Swim, Eurosport, Magnolia, TLC, Animal Planet, ID et bien d'autres. Oui, la branche créative WB Games est bien mentionnée dans le communiqué, mais pas la division entière de l'éditeur Warner Bros. Interactive Entertainment, ce qui laisse encore une fois planer le doute sur le transfuge de l'ensemble des studios chez Warner Bros. Discovery. Une partie va-t-elle rester chez AT&T ou être vendue ? Pour le moment, malgré ce qui avait été dit il y a quelques semaines, aucun signe de séparation n'a été donné.