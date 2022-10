CINEMA : DC Studios, une nouvelle entité dirigée par James Gunn et Peter Safran pour adapter les comics DC chez Warner Bros. Discovery !

Entre Zack Snyder's Justice League qui offrait une nouvelle vision du film de 2017, un The Suicide Squad qui voulait effacer des mémoires le Suicide Squad de 2016, le succès de Joker et un The Batman dont l'approche rompait totalement avec le reste du DC Extended Universe, DC Films nous a offert un ensemble très hétérogène de films ces dernières années. Certains font d'ailleurs partie du même univers partagé, tandis que d'autres, jusqu'à preuve du contraire, resteront des productions indépendantes.

La fusion avec Discovery et l'arrivée du président David Zaslav vont cependant mettre de l'ordre là dedans, avec une vision sur le court terme qui a été remaniée. Une multitude de projets pour HBO Max, dont le film Batgirl, est passée à la trappe, The Penguin et peut-être d'autres spin-offs de The Batman sont prévus sur le SVOD, Blue Beetle a rejoint la liste des longs-métrages à venir aux côtés de Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom et Joker : Folie à Deux, et surtout, le Superman de Henry Cavill va faire son retour à l'écran.



Et pour s'assurer de la cohérence de cet avenir proche et lointain, David Zaslav et ses équipes ont décidé de faire des changements en interne. Oubliez DC Films et son président Walter Hamada, débarqué la semaine dernière, Warner Bros. Discovery aura désormais une antenne dénommée DC Studios qui répondra directement au président. Ce studio sera co-dirigé par ni plus ni moins que Peter Safran, producteur emblématique de Warner Bros. déjà derrière plusieurs films DC, et James Gunn, réalisateur de The Suicide Squad qui termine actuellement sa trilogie Les Gardiens de la Galaxie chez Marvel Studios et ne devrait donc plus travailler avec lui après la sortie du Vol. 3.

Le premier s'occupera de la partie business, le second de la création, pour le cinéma, la télévision et la VOD, aussi bien en live-action qu'en animation. Ils devraient en revanche surtout s'intéresser au DC Extended Universe, car le Joker de Todd Philipps restera géré par Michael De Luca et Pamela Abdy de Warner Bros., et nous ne savons pas encore s'ils auront un rôle à jouer dans l'univers de The Batman ou s'il restera mené par Matt Reeves et d'autres cadres de la société.

« DC a quelques-uns des personnages les plus divertissants, puissants et emblématiques au monde et je suis ravi d’avoir les talents singuliers et complémentaires de James et Peter qui rejoignent notre équipe de classe mondiale pour superviser la direction créative de l’univers DC », a déclaré Zaslav dans un communiqué. « Leurs décennies d’expérience dans le cinéma, leurs liens étroits avec la communauté créative et leurs antécédents éprouvés en tant que fans de super-héros du monde entier les rendent particulièrement qualifiés pour développer une stratégie à long terme dans les domaines du cinéma, de la télévision et de l’animation, et faire passer cette franchise emblématique au niveau supérieur de la narration créative. » « Nous sommes honorés d’être les intendants de ces personnages DC que nous aimons depuis que nous sommes enfants », ont déclaré Gunn et Safran dans un communiqué. « Nous sommes impatients de collaborer avec les scénaristes, réalisateurs et acteurs les plus talentueux du monde pour créer un univers intégré et multicouche qui permet toujours l’expression individuelle des artistes impliqués. Notre engagement envers Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn et le reste de l’écurie de personnages DC n’a d’égal que notre engagement envers la merveille des possibilités humaines que ces personnages représentent. Nous sommes ravis de revigorer l’expérience cinématographique dans le monde entier en racontant certaines des histoires les plus grandes, les plus belles et les plus grandioses jamais racontées. »

Avec de telles ambitions, faut-il s'attendre à un reboot faisant table rase de toute ou partie des productions déjà réalisées ? Ou à une simple remise en ordre de la narration globale dès les prochains longs-métrages ? Nul ne le sait pour le moment. En attendant d'en savoir plus, Zack Snyder's Justice League est disponible à partir de 2,99 € sur Prime Video.

