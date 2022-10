CINEMA : Superman, Henry Cavill officialise son retour dans le DCEU !

La semaine dernière est sortie en salles Black Adam (lire notre critique), nouveau film du DCEU mettant en scène l'anti-héros éponyme campé par Dwayne Johnson. Si vous avez bonne mémoire, l'acteur avait titillé le public lors de la San Diego Comic-Con en juillet dernier en répondant à une question lui demandant qui gagnerait entre lui et Superman, ce à quoi il avait répondu que cela dépendrait de qui il a en face de lui. Et pour cause, depuis le Justice League de 2017, Henry Cavill avait raccroché la cape et ce qui était alors appelé par certains le snyderverse a pris une direction tout autre. Depuis, Zack Snyder's Justice League a vu le jour, ravivant certains espoirs, mais ce n'est pas tout. Attention une nouvelle fois, la suite de cet article contiendra des spoilers sur le récent film de cet univers partagé.

La rumeur était donc vraie et le Superman d'Henry Cavill a bien fait une apparition à la toute fin de Black Adam lors d'une scène post-générique, de quoi ravir les fans bien qu'aucune séquence de baston n'ait lieu entre les deux. Sans trop laisser de temps aux spectateurs du monde entier d'avoir pu se rendre en salles, la communication de DC Films / Warner Bros. semble s'est mise en marche puisque l'acteur britannique a publié une vidéo ce lundi soir sur son compte Instagram, nous le montrant tout d'abord en costume (voir l'image ci-dessus) avant qu'il ne prenne la parole :

Hey tout le monde, je voulais attendre que le week-end soit fini avant de poster ceci, car je voulais vous donner une chance de regarder Black Adam. Mais maintenant que beaucoup d'entre vous l'ont vu, je voulais rendre ça officiel : je suis de retour en tant que Superman. Et, les images de ce post et ce que vous avez vu dans Black Adam ne sont qu'un aperçu de ce qui arrive. Il y a grandement de quoi être reconnaissant et je reviendrai sur ça en temps voulu. Mais je voulais tous vous remercier par-dessus tout, merci pour votre support et merci pour votre patience. Je vous promets qu'ils seront récompensés.

Les fans ont donc enfin été écoutés, il ne reste plus qu'à voir dans quel(s) projet(s) nous retrouverons le personnage à l'avenir, qui semble un peut plus radieux désormais.

