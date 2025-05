CINEMA : Superman, symbole d'espoir dans un DCU chaotique, passe encore de sales quarts d'heure dans une excitante bande-annonce

Les fans de super-héros de l'univers DC avaient rendez-vous ce mercredi pour enfin découvrir une nouvelle bande-annonce de Superman, premier long-métrage du DCU attendu cet été. La précédente vidéo diffusée en décembre n'était d'ailleurs qu'un teaser, qui en montrait déjà suffisamment pour se faire une idée de la direction prise par James Gunn. C'est donc là le premier véritable trailer et sans doute le seul avant les inévitables clips promotionnels. Après tout, il en dévoile largement assez pour donner envie de se rendre en salles, tout en laissant planer certains mystères quant à son intrigue. Accrochez-vous, car cela vole assez haut.

Bande-annonce VO

Comme vous le savez sans doute déjà, ce Clark Kent interprété par David Corenswet est d'ores et déjà en couple avec la Lois Lane de Rachel Brosnahan, tandis que le monde entier connaît son alter ego super-héroïque. Cela donnera donc lieu à une interview audio pour le moins mouvementée où la journaliste du Daily Planet reste intransigeante malgré leur relation. En effet, outre la division d'opinion au sein du peuple, Superman va donc se retrouver sous le feu des projecteurs médiatiques pour avoir empêché une guerre en Boravie. Le hic ? Ses actions ont été prises pour de l'interventionnisme américain sans avoir consulté le président des États-Unis, alors que son unique but était de sauver des vies. Nous retrouvons là une réflexion qui du côté du MCU avait été utilisée dans le film Captain America: Civil War, mais sous un prisme à priori assez différent compte tenu de la multitude d'être dotés de pouvoirs destructeurs déjà présents dans cet univers.

Pour ne rien arranger, Frank Grillo est également de la partie dans une tenue rappelant Brock Rumlow. Ici, il jouera le rôle du capitaine Rick Flag Sr., que nous avons déjà pu découvrir en tant que leader de la Force Spéciale M dans Creature Commandos sur HBO Max (oui, ça vient encore de changer). Outre le fait de le voir en costume au Pentagone à en croire la scène juste avant, il est donc surtout montré en train d'escorter l'Homme d'acier, accompagné de nombreux militaires et surtout de l'Ingénieure Angela Spica (María Gabriela de Faría). Dans le cas où vous ne la connaîtriez pas, elle fait partie de The Authority, un groupe de super-héros qui devraient eux aussi avoir leur film si le projet reprend (il a été mis en pause). Son allégeance peut être questionnée puisque nous la voyons servir de femme de main à Lex Luthor (Nicholas Hoult) alors qu'ils débarquent dans la Forteresse de la Solitude. Dans les comics, elle dispose d'un corps liquide constitué de nanorobots. Ici, cela ressemble davantage à un ferrofluide, mais quoi qu'il en soit, elle peut donc transformer son corps en armes, avec une esthétique rappelant assez la Mystique (Raven) des films X-Men. La coïncidence du choix des acteurs est là aussi assez amusante à relever. Nous la revoyons ensuite dans un stade en train de combattre notre protagoniste, avec un plan où sa matière se déplace au sol vers lui.

Les pauvres robots de Superman ne font pas long feu face à sa puissance, mais Krypto n'est lui pas effrayé ! Du côté de Lex, une entrevue musclée entre les deux aura donc lieu dans son bureau, ce qui n'a pas l'air de le faire sourciller. Autre menace qui semble lui être rattachée, Ultraman, rien que ça. Dans les comics, c'est tout simplement une version maléfique de Superman venue de la Terre-3. Rien d'étonnant à ce qu'il enfonce son visage au sol sans problème. Sera-t-il aussi joué par David Corenswet ? Pas encore assez d'ennemis ? Ça tombe bien, le grand gaillard en armure dorée tirant des lasers par les yeux devrait être un personnage bien distinct, surnommé le Marteau de Boravie sur un journal du Daily Planet. Oh, et la jeune femme blonde prenant un selfie pendant son attaque se nomme Eve Teschmacher (Sara Sampaio), l'assistante et petite amie de Lex si là encore le matériel d'origine est respecté. En plus d'eux, Metamorpho (Anthony Carrigan) utilisé en tant que kryptonite pour garder le héros en cellule, ainsi qu'un gigantesque kaijū et l'étrangère créature déjà aperçue lors de la révélation du costume l'an dernier.

Il y aura tout de même de l'espoir, en témoigne la scène très symbolique où un simple humain aide Superman à se relever ou les interactions de Clark avec ses parents Jonathan (Pruitt Taylor Vince) et Martha Kent (Neva Howell). Les super-héros seront également représentés par le Green Lantern de Guy Gardner (Nathan Fillion) utilisant ses pouvoirs l'air de rien, Hawkgirl (Isabela Merced) et Mister Terrific (Edi Gathegi) avec son arsenal technologique, tous affublés de costumés signés Maxwell Lord (Sean Gunn), dont la tour Lordtech est justement attaquée.

Bande-annonce VOSTFR

Bande-annonce VF

Petit fun fact, James Gunn a partagé la semaine dernière une vidéo montrant son chien Ozu réagir à l'apparition de Krypto sur le très grand écran du réalisateur. En effet, le compagnon de Superman a été modélisé en 3D à partir de ce brave toutou. C'est le genre de détail que nous apprécions de découvrir.

Enfin, une affiche avec l'Homme d'acier a également été partagée :

Superman est attendu dès le 9 juillet 2025 en France et le 11 aux États-Unis. Son prédécesseur au ton radicalement différent, Man of Steel, est quant à lui disponible en Blu-ray UHD au prix de 15,00 € sur Amazon.