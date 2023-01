DC Studios : James Gunn détaille le Chapter 1: Gods and Monsters, le renouveau du DCU en films, séries et jeux vidéo !

Elles se sont fait attendre, ces annonces de James Gunn et ont enfin eu lieu pour clôturer ce mois de janvier 2023. Si vous n'avez rien suivi, sachez que suite à un gros remaniement interne chez Warner Bros. Discovery, ce dernier et Peter Safran ont été appointés à la tête d'une entité baptisée DC Studios, qui va désormais gérer les adaptations des comics DC. L'univers cinématographique partagé (ou non) connu sous les initiales DCEU, va donc être bouleversé et remanié, et nous en connaissons désormais les premières grandes lignes au détour d'une vidéo.

L'objectif de James Gunn et Peter Safran est donc de faire en sorte que le DCU soit connecté entre les productions pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéo ! Oui, à la manière du Marvel Cinematic Universe, mais avec notre loisir favori en supplément au sein d'une grande histoire. La nuance apportée est que les Elseworlds comme The Batman de Matt Reeves ou le Joker de Todd Phillips seront toujours possibles, mais bien labellisés sous cet intitulé connu des lecteurs de comics. Ainsi, vous pourrez aller voir Joker : Folie à Deux avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, ainsi que The Batman - Part II avec Robert Pattinson sans la nécessité de vous intéresser aux autres projets. Oui, il s'agit bien du nouveau titre pour ce dernier, qui sortira en salles le 3 octobre 2025 et sera le deuxième volet d'une trilogie.

Avant de rebooter le Snyderverse et ce qui en a découlé, nous pourrons tout de même retrouver en salles les longs-métrages en cours de finalisation déjà dévoilés, à savoir Shazam! La Rage des Dieux et The Flash, qui en adaptant l'arc Flashpoint va remettre les compteurs à zéro comme ce qui avait été fait à sa suite avec The New 52. Blue Beetle et Aquaman and the Lost Kingdom suivront, mais leur canonicité avec ce nouveau DCU n'a pas été évoquée, il faudra donc patienter avant de savoir exactement à quoi s'attendre de ce côté.

Vient donc ensuite ce qui nous intéresse vraiment, à savoir le plan sur huit à dix ans pour le DCU, qui au lieu de « Phases » comme chez la concurrence va débuter par un « Chapter 1: Gods and Monsters » (« Chapitre 1 : des Dieux et des Monstres »), dont une partie des projets a été nommée. Là encore, un détail intéressant a été expliqué, à savoir que les personnages seront incarnés ou doublés par les mêmes acteurs, peu importe qu'il s'agisse d'animation ou de live-action.

DCU Chapter 1: Gods and Monsters Creature Commandos (TV/ animation) - James Gunn en a écrit les différents épisodes.

- James Gunn en a écrit les différents épisodes. Waller (TV / live-action) - Une série créée par Christal Henry (Watchmen) et Jeremy Carver (Doom Patrol) où nous suivrons l'histoire du personnage d'Amanda Waller, toujours campé par Viola Davis, qui va devoir collaborer avec des membres de l'équipe Peacemaker.

- Une série créée par Christal Henry (Watchmen) et Jeremy Carver (Doom Patrol) où nous suivrons l'histoire du personnage d'Amanda Waller, toujours campé par Viola Davis, qui va devoir collaborer avec des membres de l'équipe Peacemaker. Superman Legacy (Film) - 11 juillet 2025 - Le vrai début du DCU, en cours d'écriture par James Gunn, dans lequel un nouveau Superman devra trouver un équilibre entre son héritage kryptonien et son éducation humaine.

Lanterns (TV / live-action) - Prévu pour HBO Max, cette série s'intéressera aux Green Lanterns, notamment Hal Jordan et John Stewart, en étant basée sur Terre. Nous les suivrons dans leur travail super-héroïque de flics de l'espace à la manière de True Detective, avec la promesse d'un mystère terrifiant qui sera découvert et reliera l'intrigue au cadre plus large du DCU.

- Prévu pour HBO Max, cette série s'intéressera aux Green Lanterns, notamment Hal Jordan et John Stewart, en étant basée sur Terre. Nous les suivrons dans leur travail super-héroïque de flics de l'espace à la manière de True Detective, avec la promesse d'un mystère terrifiant qui sera découvert et reliera l'intrigue au cadre plus large du DCU. The Authority (Film) - Projet passion pour James Gunn, nous y suivrons les personnages du label Wildstorm, qui vont être mêlés à ceux de DC au sein d'une équipe de super-héros donnant son nom au projet, prête à recourir à tous les moyens nécessaires pour réparer ce qui ne va pas sur Terre.

- Projet passion pour James Gunn, nous y suivrons les personnages du label Wildstorm, qui vont être mêlés à ceux de DC au sein d'une équipe de super-héros donnant son nom au projet, prête à recourir à tous les moyens nécessaires pour réparer ce qui ne va pas sur Terre. Paradise Lost (TV / live-action) - L'île de Wonder Woman Themyscira sera au cœur d'une série pour HBO Max comparée à Game of Thrones chez les Amazones.

The Brave and the Bold (Film) - Ce long-métrage servira d'introduction au Batman du DCU, et plus largement de la Bat Family, en nous contant l'histoire du justicier de Gotham et de son fils Damian Wayne (Robin), basée sur le run de Grant Morrison.

- Ce long-métrage servira d'introduction au Batman du DCU, et plus largement de la Bat Family, en nous contant l'histoire du justicier de Gotham et de son fils Damian Wayne (Robin), basée sur le run de Grant Morrison. Booster Gold (TV / live-action) - Prévue pour HBO Max, cette série nous fera suivre ce personnage un peu looser venu du futur, qui va remonter le temps et utiliser la technologie de son époque pour devenir un super-héros dans la notre, avec tout ce que cela implique comme réflexion autour du syndrome de l'imposteur.

- Prévue pour HBO Max, cette série nous fera suivre ce personnage un peu looser venu du futur, qui va remonter le temps et utiliser la technologie de son époque pour devenir un super-héros dans la notre, avec tout ce que cela implique comme réflexion autour du syndrome de l'imposteur. Supergirl: Woman of Tomorrow (Film) - Un long-métrage de science-fiction se voulant épique et adaptant le run de Tom King (l'album est vendu 21 € à la Fnac), dans lequel Kara Zor-El est désabusée en ayant vu ses proches périr.

- Un long-métrage de science-fiction se voulant épique et adaptant le run de Tom King (l'album est vendu 21 € à la Fnac), dans lequel Kara Zor-El est désabusée en ayant vu ses proches périr. Swamp Thing (Film) - La créature des marais sera à l'honneur dans un long-métrage proposant une histoire d'horreur très sombre sur fond d'origin story, assez décalé par rapport aux autres projets, tout en y étant rattaché.

Vous l'aurez compris, James Gunn est un passionné de l'univers des comics DC, s'y connait particulièrement bien et compte proposer quelque chose de différent par rapport à ce qui nous a été servi par le passé. De plus, il a terminé son discours en déclarant que la vision des réalisateurs et scénaristes est unique, et que l'aspect narratif est ce qui prime. Vous l'aurez compris, si les promesses de DC Studios sont respectées, ces projets ne seront pas confiés à des yes man, de quoi apporter un vent de fraîcheur sur nos écrans.

Reste à savoir de quelle manière le DCU se déclinera dans nos consoles, PC ou mobiles, car ce ne sera pas une mince affaire en sachant le temps que nécessite le développement d'un jeu et tous les aléas pouvant le rallonger.