CINEMA : Hitman, James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) a proposé un pitch de film, mais il est content qu'il ait été refusé

Hitman n'est pas forcément la franchise la plus populaire dans le monde du jeu vidéo, mais force est de constater que les titres de IO Interactive sont très bons et ils ont eu droit à deux adaptations au cinéma. La première en 2007 par Xavier Gens avec Timothy Olyphant dans le rôle de l'Agent 47, puis la seconde en 2015 par Aleksander Bach avec Rupert Friend incarnant le chauve assassin.

Nous aurions pu avoir un tout autre second film, car James Gunn voulait vraiment adapter Hitman au cinéma. Le réalisateur dévoile avoir proposé un pitch, qui a emballé le studio, mais l'un des producteurs ne voulait pas de James Gunn derrière la caméra. Et finalement, il est ravi de ce refus, car il a alors été rattaché à l'écriture et la réalisation du film Les Gardiens de la Galaxie quelques semaines plus tard. Un long-métrage du Marvel Cinematic Universe très sympathique qui a propulsé sa carrière (même si Horribilis et Super avaient déjà bonne presse).

Après une petite infidélité du côté de chez DC avec The Suicide Squad, James Gunn continue de travailler pour Marvel avec le téléfilm The Guardians of the Galaxy Holiday Special attendu en décembre sur Disney+, puis Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 au cinéma l'année prochaine.