Marvel Studios dévoile la Phase 5 du MCU incluant les films Captain America: New World Order et Thunderbolts, et une série Daredevil !

Vendredi soir, Marvel Studios faisait le point sur ses projets animés à venir dans les deux prochaines années, tout en annonçant déjà le renouvèlement de certains d'entre eux. Nous avons même eu droit à une bande-annonce de Je s'appelle Groot. Difficile de dire pour le moment si ces projets sont toujours considérés comme faisant bien tous partie plus ou moins du MCU suite au panel qui vient de se tenir à la San Diego Comic-Con et dont les fans se souviendront longtemps. En effet, Kevin Feige y a annoncé la fin de la Phase 4 du Marvel Cinematic Universe (qu'il avait dévoilé en 2019 à cette même convention), a dévoilé l'intégralité des programmes de la Phase 5 qui s'étendra jusqu'à l'été 2024 et a même introduit plusieurs projets de la Phase 6 avec deux nouveaux films Avengers pour ce qu'il faut désormais nommer The Multiverse Saga ! Nous ne traiterons ici que de la Phase 5 avec les détails donnés sur les projets à venir, des articles à part étant dédiés aux autres annonces.

Vous avez bien lu, la Phase 4 du MCU a désormais une date de fin et deux ultimes projets dans ses cartons, avec d'un côté la série She-Hulk: Attorney at Law qui a eu droit à sa bande-annonce et de l'autre le film Black Panther: Wakanda Forever, dont un premier teaser émouvant a été diffusé pour conclure la présentation. C'est donc le 11 novembre que cette phase de transition pour l'univers cinématographique Marvel va s'achever, qui a semé quelques pistes pour son avenir qui vont continuer d'être développées en 2023 et 2024.

La Phase 5 va en effet s'étaler sur un an et demi avec pas moins de 6 longs-métrages et tout autant de séries Disney+ pour un total de 12 projets dont nous connaissions pour la plupart l'existence, pas forcément sous leur intitulé actuel d'ailleurs. Notez que les dates indiquées concernent l'Amérique du Nord et non la France pour les sorties en salles, qui ont généralement quelques jours d'avance ou de retard. Du côté des séries, pas vraiment de surprise, mais bien la confirmation du développement de nouvelles aventures pour Daredevil et un changement de nom pour le récit autour d'Agatha Harkness.

Séries live-action Secret Invasion (printemps 2023) - Cobie Smulders reprendra son rôle de Maria Hill aux côtés du Nick Fury de Samuel L. Jackson et a déclaré que la série sera plus sombre que ce à quoi nous sommes habitués. Nous pouvons ainsi nous attendre à un thriller où nous ne saurons jamais vraiment qui est un Skrull et qui est un humain. Un aperçu exclusif a été diffusé sur place, montrant justement l'ex-commandant du SHIELD revenant sur Terre. War Machine (Don Cheadle), Talos (Ben Mendelsohn), ainsi que des personnages joués par Olivia Colman et Emilia Clarke seront notamment présents au casting des 6 épisodes de cette série.

Loki saison 2 (été 2023)

Ironheart (automne 2023)

Agatha: Coven of Chaos (hiver 2023)

Daredevil: Born Again (printemps 2024) - Charlie Cox et Vincent D'Onofrio feront leur retour au fil des 18 épisodes de cette série. Oui, c'est énorme.

Pour les films, Captain America 4 a désormais un intitulé plus explicite et la conclusion de cette phase passera donc par un projet sur les Thunderbolts, dont la construction de l'équipe a sans doute déjà commencé par l'intermédiaire du personnage de Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) et qui pourrait inclure Yelena Belova / Black Widow (Florence Pugh) et U.S. Agent / John Walker (Wyatt Russell).

Longs-métrages Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (17 février 2023) - Le réalisateur Peyton Reed a déclaré que le film explorera le royaume quantique, qui n'est pas ce que nous pensons, et introduira de nouveaux personnages. Depuis qu'il a aidé à vaincre Thanos, Scott Lang / Ant-Man (Paul Rudd) est apparemment occupé à écrire un livre. Cette histoire nous montrera un côté plus fragile et vulnérable de Hope van Dyne / La Guêpe (Evangeline Lilly), tandis que Cassie Lang (Kathryn Newtown) va devenir ce qu'elle est censée être, à savoir une super-héroïne puisqu'elle apparaît sur un poster réalisé pour la SDCC en costume. Là encore, des scènes ont été montrées à la foule, Scott allant notamment chercher Cassie en prison et une explosion dans un laboratoire les aspirant dans le royaume quantique où un personnage joué par Bill Murray reconnaîtra Janet (Michelle Pfeiffer). De plus, MODOK est au casting ! Et si ce projet est le premier de la Phase 5, c'est pour une raison bien précise explicitée par Kevin Feige : Jonathan Majors aka Kang le conquérant.

Blade (3 novembre 2023)

Captain America: New World Order (3 mai 2024) - Sam Wilson fera son retour suite aux évènements de Falcon et le Soldat de l'Hiver, mais rien de plus n'a été officialisé pour le moment.

Avec tout ça, il y aura déjà de quoi bien se faire plaisir en salles ou à domicile devant Disney+, dont l'abonnement coûte pour rappel 8,99 € au mois ou 89,90 € à l'année.