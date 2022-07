Marvel Studios annonce les films Avengers: The Kang Dynasty et Secret Wars pour conclure la Phase 6 et la Saga du Multivers du MCU !

Non seulement Marvel Studios a annoncé la fin de la Phase 4 du MCU et a dévoilé dans la foulée l'intégralité de la Phase 5 avec plusieurs projets inédits, mais c'est carrément le reste de la Saga du Multivers (nom nouvellement donné à cet arc narratif) qui a été teasé avec une Phase 6 qui a déjà de quoi retourner Internet. Kevin Feige a annoncé que le premier long-métrage de cette dernière sera le film Les Quatre Fantastiques qui ne sera pas réalisé par Jon Watts. 10 autres projets suivront dont deux nouveaux films Avengers dont les seuls intitulés en disent déjà suffisamment sur les ambitions du studio, avec d'abord Avengers: The Kang Dynasty et quelques mois plus tard Avengers: Secret Wars, qui conclura la saga.

Voilà qui répond aux questionnements sur le manque de direction suite à la défaite de Thanos. Comme nous l'évoquions dans un article dédié suite à notre visionnage de Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui revenait sur ses scènes post-crédits, l'introduction des Incursions dans le MCU n'était pas anodin, tandis que Kang se posera visiblement bien en tant que grand méchant (Loki est donc plus que jamais incontournable à voir), même si nous ne sommes pas à l'abri de surprises.

Mais de quoi sera composé le reste du calendrier ? Eh bien, plusieurs projets déjà évoqués pourraient venir remplir les cases s'ils ne sont pas gardés pour une inévitable Phase 7 ensuite. La série Armor Wars avec War Machine manque en effet toujours à l'appel. La nouvelle trilogie Spider-Man, si elle se fait bien, pourrait également accoucher d'un film d'ici la fin 2025. Un Shang-Chi 2 avait lui aussi été officialisé et nous savons que les Éternels, Doctor Strange et Thor reviendront d'une manière ou d'une autre. Est-ce que les X-Men, dont le teasing a déjà débuté et qui vont revenir en force en série d'animation, vont faire leur début en live-action dans cet univers à cette occasion ou faudra-t-il patienter encore plusieurs années ? Bref, le champ des possibles est vaste.

Longs-métrages Fantastic Four (8 novembre 2024)

Avengers: The Kang Dynasty (2 mai 2025)

Avengers: Secret Wars (7 novembre 2025)

