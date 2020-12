CINEMA : Marvel Studios précise la Phase 4 du MCU en officialisant Ant-Man and the Wasp: Quantumania et Fantastic Four

Outre les multiples projets de séries Star Wars, c'est Marvel Studios qui nous a régalés avec des aperçus et annonces de nouvelles séries pour Disney+. Ainsi, en plus de WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, Loki, What If...? et les autres projets déjà dévoilés pour la Phase 4 du MCU, ce sont Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars et I Am Groot qui se sont ajouté à la liste. Sauf qu'il ne faut pas oublier les longs-métrages malgré l'année catastrophique pour les salles de cinéma. Là encore, quelques précisions ont été données.

Certains films à l'époque vaguement évoqués sont désormais plus que jamais en production avec pour commencer Captain Marvel 2 dont la date de sortie est fixée au 11 novembre 2022. Nous y retrouverons Carol Danvers jouée par Brie Larson et des personnages qui feront d'ici là leur vie dans les séries, à savoir Ms. Marvel (Iman Vellani) et Monica Rambeau (Teyonah Parris). Cette fois, la réalisation a été confiée à Nia DaCosta, qui n'est qu'au début de sa carrière et a donc tout à prouver.

La grosse annonce revient à l'officialisation de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, troisième long-métrage dirigé par Peyton Reed où Paul Rudd reprendra le rôle-titre aux côtés d'Evangeline Lilly, et qui verra le retour à la fois de Michael Douglas (Hank Pym) et Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne). Kathryn Newton rejoint de son côté le casting dans le rôle de Cassie Lang, pour une version du personnage forcément plus âgée. Mais le plus excitant, c'est la présence de Jonathan Majors, qui va donner vie à Kang le conquérant ! Avec un tel ennemi et un titre évoquant le monde quantique, les enjeux devraient être de taille.

Et pour aller de pair avec la venue dans le MCU de Nathaniel Richards, du moins si son origine n'est pas modifiée, le film Fantastic Four vaguement évoqué est désormais un projet bien concret avec à sa tête Jon Watts, à qui nous devons déjà les derniers Spider-Man et qui est donc actuellement à la tête du troisième volet avec Tom Holland.

Jon Watts will direct the new feature film for Marvel's First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Les projets déjà dévoilés précédemment sont eux toujours d'actualité, avec un Doctor Strange In The Multiverse of Madness prévu pour le 25 mars 2022 avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor et Xochitl Gomez dans le rôle d'America Chavez, ou Miss America pour les intimes. C'est Sam Raimi qui en a la charge, bien pratique puisqu'il y aura des liens étroits avec le fameux Spider-Man 3 encore évoqué plus haut et la série WandaVision.

Du côté de Thor: Love and Thunder, nous avons appris que Christian Bale interprétera Gorr, le Massacreur de dieux, qui devrait donc donner bien du fil à retordre au personnage de Chris Hemsworth. Pour voir le résultat, il faudra attendre le 6 mai 2022. Enfin, c'est Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings qui a fait parler de son casting alors que le tournage est désormais bouclé et qu'il devrait sortir le 9 juillet 2021.

C'est un bel avenir que nous promet Marvel Studios, sans compter Black Widow que nous espérons enfin pouvoir découvrir le 7 mai 2021, Eternals le 5 novembre 2021, Black Panther 2 qui devra malheureusement se retrouver un acteur principal suite à la disparition de Chadwick Boseman, Blade et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Si vous avez besoin de rattraper votre retard sur les trois premières phases de cet univers partagé, vous pouvez tout simplement souscrire un abonnement à Disney+ à 6,99 € par mois.

