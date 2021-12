CINEMA : Shang-Chi 2 déjà officialisé par Marvel Studios

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux a réussi un beau coup au box-office malgré la crise sanitaire qui dure et l'accent mis sur un super-héros méconnu du grand public. Le film a rapporté plus de 430 millions de dollars à l'international depuis septembre, ce à quoi il faut rajouter la sortie rapide sur Disney+ aux États-Unis qui a dû amener de nouveaux clients au service.

Flopped so hard we got a sequel!! https://t.co/69yPeuX2ma — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) December 6, 2021

Si vous avez aimé cet univers, il va bientôt revenir avec une suite ! Marvel Studios vient de confirmer la production d'un Shang-Chi 2 toujours avec Simu Liu dans le rôle-titre et Destin Daniel Cretton à la réalisation et au scénario, histoire de ne pas changer l'équipe gagnante. Disney a d'ailleurs confiance en ce dernier, car Destin Daniel Cretton a aussi signé pour développer une série Disney+ avec Marvel Studios et un autre projet avec Onyx Collective, le label dédié aux représentations multiculturelles de Hulu.



« Destin est un collaborateur extraordinaire qui a apporté une perspective et une compétence uniques à Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Nous avons passé un moment fantastique à travailler ensemble sur le film et il a tellement d'idées intrigantes d'histoires auxquelles il pourrait donner vie sur Disney+, nous sommes donc ravis d'élargir notre relation avec lui et avons hâte de commencer », a déclaré le président de Marvel Studios, Kevin Feige, dans un communiqué.

Aucune date de sortie n'est évoquée pour ce Shang-Chi 2, mais vu que le calendrier de la Phase 4 du Marvel Cinematic Universe est déjà bien chargé, il faudra certainement se montrer patient avant de le découvrir au cinéma. En attendant, la sortie en Blu-ray de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux est prévue pour le 14 janvier 2022, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 19,99 € sur Amazon.fr.

