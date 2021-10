Disney : Indiana Jones 5, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder et d'autres films de la Phase 4 du MCU repoussés

Le calendrier cinématographique de Disney a forcément été chamboulé par la crise sanitaire, et ce à plusieurs reprises. Et bien que la situation revienne à la normale dans de nombreux pays et que le public retourne au cinéma, il vient encore d'annoncer le report de plusieurs productions de Marvel Studios et d'une de Lucasfilm.

Concrètement, du côté du MCU, à part Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 qui reste daté au 5 mai 2023 aux États-Unis, toutes les dates de 2022 et 2023 vont bouger.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness passe du 25 mars au 6 mai 2022

Thor: Love and Thunder passe du 6 mai au 8 juillet 2022

Black Panther: Wakanda Forever passe du 8 juillet au 11 novembre 2022

The Marvels passe du 11 novembre 2022 au 17 février 2023

Ant-Man and the Wasp: Quantumania passe du 17 février au 28 juillet 2023

Sinon, les projets Marvel sans titre datés au 6 juin et au 28 juillet 2023 ont été retirés du programme, mais un créneau a tout de même été conservé pour un troisième, qui devrait être diffusé le 3 novembre au lieu du 10 initialement annoncé. La Phase 4 va donc mettre plus de temps à prendre forme, avec une longue attente entre Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Un film live-action Disney et un long-métrage de la 20th Century Fox ont également vu leur sortie en 2023 retardée ou annulée, tandis que Indiana Jones 5 prend lui un gros plomb dans l'aile : sa date de sortie passe du 29 juillet 2022 au 30 juin 2023. A priori, rien ne bouge pour le moment du côté du calendrier de la série Star Wars, qui reviendra en décembre 2023 avec Rogue Squadron, et d'Avatar, dont le deuxième épisode de la pentalogie devrait enfin sortir en décembre de l'année prochaine.



