CINEMA : Spider-Man: No Way Home, enfin le premier teaser trailer, le retour d'anciens vilains via le Multivers officialisé !

Spider-Man: No Way Home est au cœur de tous les fantasmes depuis de nombreux mois, beaucoup espérant qu'il marque le retour d'Andrew Garfield et Tobey Maguire dans leur costume fétiche. Nous savions seulement qu'Alfred Molina renfilerait lui la tenue du Dr. Octopus, ce qui avait renforcé l'idée de l'introduction du Multivers dans la franchise.

Bande-annonce VO

Alors que la sortie de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux se profile et que Les Éternels viennent déjà d'avoir droit à un « trailer final », ce Spider-Man: No Way Home débute enfin sa promotion avec une bande-annonce teaser ! Le Peter Parker de Tom Holland y est montré en fâcheuse posture, prêt à tout pour faire oublier au monde entier qu'il est Spider-Man, après que son identité a été révélée au grand monde dans Homecoming (disponible à 10,99 € en Blu-ray sur Amazon.fr). Il va ainsi décider de se tourner vers le Doctor Strange pour manipuler l'espace et le temps... ce qui va bel et bien ouvrir les portes vers le Multivers !



Ces mondes alternatifs semblent assez mystérieux, y compris pour Stephen Strange, mais vont regorger de dangers, car marquant le retour de super-vilains emblématiques des films passés de Sony Pictures : le Dr. Octopus d'Alfred Molina sera là, et la présence du Bouffon Vert et d'Electro est également suggérée ! Si l'apparition de Jamie Foxx au casting est entendue dans les bruits de couloirs depuis longtemps, celle du personnage popularisé par Willem Dafoe est plus inattendue, et nous ne savons d'ailleurs pas vraiment si l'acteur apparaîtra à l'écran. À ce rythme-là, tous les espoirs sont permis pour le reste du casting...



Bande-annonce VFQ

Nous avons le temps pour en apprendre plus sur Spider-Man: No Way Home : sa date de sortie est fixée au 15 décembre 2021 en France.