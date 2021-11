CINEMA : Spider-Man, No Way Home ne sera pas le dernier film avec Tom Holland, une nouvelle trilogie dans le viseur !

Le rachat de Marvel et 20th Century Fox par Disney a permis au géant de récupérer presque tous les droits d'exploitation cinématographiques des super-héros qu'il voulait pour son Marvel Cinematic Universe. Le seul exclu est Spider-Man, dont l'univers et les personnages appartiennent à Sony Pictures, qui espère bien profiter de ses droits le plus longtemps possible avec des longs-métrages Venom, Morbius, Kraven, et bien évidemment Spider-Man, co-développés avec Marvel Pictures pour qu'ils s'imbriquent dans le MCU.



Marvel Pictures avait d'ailleurs dû faire des pieds et des mains pour signer la production de Spider-Man: No Way Home, face à un Sony Pictures désireux de toucher un maximum d'argent sur les recettes du film. Et alors que le troisième volet avec Tom Holland nous fera explorer le Multivers le 15 décembre, quid de l'avenir de l'Homme-Araignée au cinéma ? Amy Pascal, directrice de Pascal Pictures, anciennement à la tête de Sony Pictures et toujours impliquée dans la réalisation des films Spider-Man via sa nouvelle société, a indiqué à Fandango que la collaboration entre Sony et Marvel ne s'arrêterait pas là. No Way Home devrait être le dernier épisode d'une trilogie, mais le projet est actuellement d'en réaliser encore 3 autres de cette manière, avec Tom Holland dans le rôle principal.

Ce n'est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel – [ce n'est pas] le dernier film de Spider-Man. Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous pensons à cela comme trois films, et maintenant nous allons passer aux trois prochains. Ce n'est pas le dernier de nos films MCU.

Nous ne savons pas exactement où en sont les contrats entre les deux grosses entreprises ou les acteurs, mais elles seraient déjà visiblement prêtes à enchaîner sur un quatrième Spider-Man avec Tom Holland. L'histoire de No Way Home nous aiguillera-t-elle sur la tournure que pourrait prendre cette future seconde trilogie ? Débutera-t-elle lors de la Phase 4 du Marvel Cinematic Universe, ou la suivante ? Comme toujours, wait & see !

