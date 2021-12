CINEMA : Spider-Man, No Way Home, le Dr. Octopus, Electro et le Bouffon Vert font face au Tisseur sur de nouveaux posters

Nous sommes désormais à moins de deux semaines de la sortie en salles de Spider-Man: No Way Home le 15 décembre prochain et rarement un film autour de l'Homme-Araignée n'aura autant déchaîné les passions en raison des nombreuses rumeurs l'entourant. Ce qui est sûr, c'est que le Peter Parker incarné par Tom Holland et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) auront fort à faire face au casting de méchants qui va se dresser devant eux, comme nous l'avions encore bien vu dans la deuxième bande-annonce. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui sont à nouveau mis en avant par Sony Pictures et Marvel Studios.

Nous avions déjà fait le plein de clips et posters, mais en revoilà trois dédiés aux principaux antagonistes du long-métrage. Alfred Molina, Willem Dafoe et Jamie Foxx dans leurs rôles respectifs du Dr. Octopus, Bouffon Vert et Electro font donc face à Spider-Man sur ces nouvelles affiches. Le héros est d'ailleurs bien mis en retrait et les yeux avertis remarqueront qu'il semble ne pas porter le même costume sur ces visuels, concluez-en ce que vous voulez... Tout aussi intéressant avec ces gros plans, Max Dillon utilise un Réacteur Arc en guise de source d'énergie, appartenant auparavant à feu Iron Man. Dommage que l'Homme-Sable et le Lézard n'aient pas eu droit au même traitement, signe que leur rôle sera plus mineur ? Possible.

