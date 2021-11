CINEMA : Spider-Man: No Way Home, les ennemis du Tisseur se déchaînent dans une nouvelle bande-annonce spectaculaire

Depuis plus d'une semaine, Sony Pictures et Marvel Studios excitent la Toile avec le prochain long-métrage du MCU, Spider-Man: No Way Home. Nous avons donc eu droit à une première affiche teasant ou montrant certains vilains, puis une deuxième sur laquelle venait se rajouter Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) avec un rendez-vous ce mercredi pour découvrir une nouvelle bande-annonce. Autant ne pas faire traîner le suspense, non, il n'y a toujours officiellement aucune trace d'autres versions de Peter Parker, mais nous avons en revanche droit à tout un tas de visiteurs venus de Multivers !

Le trailer d'août dernier se terminait ainsi sur l'apparition du Dr. Octopus, à nouveau incarné à l'écran par Alfred Molina. Eh bien, les scènes du jour le mettent fortement en avant et il est lui aussi bien déçu que l'Homme-Araignée lui faisant face ne soit pas incarné par Tobey Maguire. Il ne sera pas seul à en vouloir à notre héros, car nous découvrons enfin en gros plan le Bouffon Vert/Green Goblin de William Dafoe, un Electro incarné par Jamie Foxx qui n'a plus rien à voir avec son inspiration Ultimate présente dans The Amazing Spider-Man 2, l'Homme-Sable et même le Lézard. Tous sont censés avoir trépassé en ayant combattu une version de l'alter ego de Peter Parker.

Vous noterez également la présence d'une toute nouvelle armure pour Spider-Man, avec laquelle il se servira de la magie (son corps serait contrôlé par Stephen Strange ?), et la présence récurrente de MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon).

Pour terminer, les fans ont déjà repéré un détail bien singulier uniquement visible dans le trailer brésilien, à savoir que le Lézard se prend une sacrée mandale d'un personnage invisible à la toute fin ! Il semblerait donc qu'un effacement numérique ait été utilisé pour masquer certaines surprises, alors les théories sur l'apparition d'autres Spider-Man ne sont pas encore enterrées.

Em 1 mês começaremos a receber visitas... de todos os universos. Assista agora ao novo trailer oficial de #HomemAranhaSemVoltaParaCasa, que estreia em 16 de dezembro exclusivamente nos cinemas. Pré-venda disponível a partir de 29 de novembro! pic.twitter.com/Z0SqV7bhrQ — Sony Pictures Brasil (@SonyPicturesBr) November 17, 2021

