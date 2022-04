CINEMA : Fantastic Four, Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) quitte son poste de réalisateur

Alors que Kevin Feige déclarait cette semaine à la CinemaCon qu'il allait ensuite partir en « retraite créative » afin de planifier les 10 prochaines années du Marvel Cinematic Universe, il va sans doute devoir également repenser les plans du film Fantastic Four annoncé fin 2020. En effet, nous apprenions alors qu'il serait réalisé par Jon Watts, qui était derrière la récente trilogie de longs-métrages Spider-Man (Homecoming, Far From Home et No Way Home). Eh bien, comme nous l'apprend Deadline, ce n'est plus le cas.

Jon Watts a décidé de se retirer de son poste de réalisateur de Fantastic Four, car il a besoin de faire une pause en s'éloignant du royaume des super-héros après avoir enchaîné les films Spider-Man. Bref, rien de bien grave pour l'intéressé et son départ se fait à priori à l'amiable puisque Kevin Feige et le co-président de Marvel Studios Louis D'Esposito ont déclaré :

Collaborer avec Jon sur les films Spider-Man a été un vrai plaisir. Nous étions impatients de poursuivre notre travail avec lui pour amener les Fantastic Four dans le MCU, mais comprenons et soutenons ses raisons de s'éloigner. Nous sommes optimistes dans le fait que nous aurons l'occasion de travailler à nouveau ensemble à un moment donné par la suite.

Le réalisateur s'est aussi exprimé :

Faire trois films Spider-Man a été une expérience incroyable et qui a changé ma vie. Je suis éternellement reconnaissant d'avoir fait partie de l'univers cinématographique Marvel pendant sept ans. J'espère que nous travaillerons à nouveau ensemble et j'ai hâte de voir la vision incroyable de Fantastic Four prendre vie.

Forcément, si Sony Pictures compte bien proposer dans les années à venir une nouvelle trilogie avec l'Homme-Araignée comme déjà évoqué, il faudra sans doute qu'il lui trouve un remplaçant. Que ses récents travaux ait été ou non appréciés, cela ne laissera donc pas indifférent et nous sommes bien curieux de connaître qui lui succédera pour réaliser Les Quatre Fantastiques, qui n'avait de toute manière aucune date avancée aux dernières nouvelles.

