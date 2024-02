CINEMA : The Fantastic Four dévoile son casting pour la Saint-Valentin, avec un acteur incontournable en tête d'affiche

Cette année, il n'y aura qu'un unique long-métrage du Marvel Cinematic Universe en salles, Deadpool & Wolverine, dont une première bande-annonce teaser a été dévoilée à l'occasion du Super Bowl en ce début de semaine. Il faudra attendre jusqu'en 2025 pour que la cadence de sortie augmente à nouveau, mais les beaux plans de l'été 2022 paraissent désormais bien loin. Le long-métrage sur Les Quatre Fantastiques va tout de même enfin se concrétiser et après des mois de rumeurs quant à son casting, nous voyons enfin le bout du tunnel à l'occasion de la Saint-Valentin.

Le film de Matt Shakman qu'il faut désormais appeler The Fantastic Four mettra donc en scène l'incontournable Pedro Pascal en Reed Richards, à priori pour la terre principale du MCU, personnage déjà interprété auparavant par John Krasinski dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness sur la Terre-838. Susan Storm aka la Femme invisible sera campée par Vanessa Kirby, à croire que son nom la prédestinait à cela, que vous avez pu voir récemment dans le Napoléon de Ridley Scott et Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1. Quant à son frère Johnny Storm, ou la Torche humaine, ce sera le Britannique Joseph Quinn qui l'incarnera, bientôt à l'affiche de Sans Un Bruit : Jour 1. Enfin, Benjamin Grimm dit La Chose sera joué par Ebon Moss-Bachrach, déjà présent en quelque sorte dans le MCU via la série plus ou moins canonique The Punisher. Notez que nous le voyons sous son apparence humaine via un tableau où il apparaît en tenue d'astronaute.

Le poster diffusé arbore une esthétique assez rétro qui convient parfaitement à cette toute première équipe héroïque de l'univers Marvel, ce qui pourrait laisser penser que le film se déroulerait dans le passé, malgré la présence d'un robot sans doute conçu par Mr Fantastique.

Enfin, sachez que la date de sortie en salles de The Fantastic Four est fixée au 25 juillet 2025. Oui, cela signifie que lui et Thunderbolts ont échangé leur place dans le calendrier, signifiant que la Phase 6 pourrait à nouveau démarrer par ce film tant attendu.

Parmi les diverses adaptations de ce groupe de super-héros, vous pouvez retrouver le film Les 4 Fantastiques de 2015 en Blu-ray 4K UHD au prix de 19,50 € sur Amazon.

Lire aussi : CINEMA : Disney annonce et donne un premier aperçu de Vaiana 2, un point sur le calendrier des prochaines sorties en salles