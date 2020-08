CINEMA : The Suicide Squad, le casting de personnages du film de James Gunn dévoilé, un premier aperçu dans une vidéo behind the scenes

Au début du mois, nous avons enfin découvert un logo pour le film The Suicide Squad de James Gunn, évidemment connu pour les deux volets des Gardiens de la Galaxie chez la concurrence, et qui est en charge de ce reboot qui a enfin pris forme lors de l'évènement DC FanDome en nous dévoilant son impressionnant casting de personnages, certains désormais bien connus du grand public, et un bon paquet assez obscurs pour les non-connaisseurs.

Si les noms des acteurs étaient déjà connus, nous découvrons donc enfin à qui ils prêteront leurs traits :

Viola Davis reprend son rôle d' Amanda Waller ;

; Joel Kinnaman reprend son rôle du Colonel Rick Flag ;

; Michael Rooker sera Savant ;

; Flula Borg sera Javelin ;

; Margot Robbie reprend son rôle d' Harley Quinn ;

; David Dastmalchian sera Polka-Dot Man ;

; Daniela Melchior sera Ratcatcher 2 ;

; Idris Elba sera Bloodsport ;

; Steve Agee sera King Shark ;

; Mayling Ng sera Mongal ;

; Peter Capaldi sera Thinker ;

; Alice Braga sera Sol Soria ;

; Pete Davidson sera Blackguard ;

; Nathan Fillion sera TDK ;

; Sean Gunn sera Weasel ;

; Jai Courtney reprend son rôle de Captain Boomerang ;

; John Cena sera Peacemaker.

En plus de cette longue liste, une vidéo behind the scenes nous donne un premier aperçu du film côté tournage en studio et dans la nature, avec quelques témoignes de certains acteurs et de James Gunn, l'occasion de voir tout ce beau monde en costumes. L'action et les explosions ne manqueront pas, espérons que le résultat sera convaincant cette fois.

Deux affiches avec de légères variations ont aussi été partagées pars James Gunn. Bon, ce dernier nous disait qu'il ne fallait pas trop nous attacher aux personnages, donc attendez-vous à en voir trépasser à l'écran lors de la sortie de The Suicide Squad en 2021. Si jamais vous n'avez pas vu le précédent film Suicide Squad de David Ayer, il est vendu 14,99 € en Blu-ray sur Amazon.