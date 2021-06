CINEMA : The Suicide Squad, un 3e trailer avec de vrais morceaux de Starro dedans

Histoire d'oublier les affres de Suicide Squad (disponible en Extended Edition 4K pour 21,99 € sur Amazon.fr), Warner Bros. Pictures a lancé un projet étrange entre suite et remake avec James Gunn à la baguette, The Suicide Squad. Le long-métrage fera revenir quelques fortes têtes de l'escadron suicidaire aux côtés d'un casting de haute volée, où le commando va risquer sa vie entre humour et bourrinage face à une menace intergalactique.





Bande-annonce VOSTFR

Deux bandes-annonces avaient été diffusées coup sur coup au début du printemps, et c'est à l'aube de l'été qu'un troisième trailer est dévoilé. Nous y retrouvons forcément les membres foldingues de la Task Force X, chargée par le gouvernement d'éliminer toute trace du Projet Étoile de Mer, forcément lié au vilain Starro dont les tentacules commencent à se laisser apercevoir. Mais le réalisateur l'a teasé, d'autres « ennemis » pourraient aussi faire leur apparition...

Bande-annonce VF

Nous n'aurons plus à attendre trop longtemps pour voir le résultat sur grand écran : The Suicide Squad sort en France ce 28 juillet 2021, avant une arrivée dans les salles étasuniennes et sur HBO Max le 6 août.