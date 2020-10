The Suicide Squad fait la Une d'Empire avec deux couvertures où James Gunn et le casting prennent la pose

À l'occasion du DC FanDome cet été, nous avons droit à un premier aperçu du long-métrage The Suicide Squad réalisé par James Gunn, un petit détour du cinéaste chez Warner Bros. avant de retourner s'occuper d'un troisième volet pour Les Gardiens de la Galaxie. Nous avions alors découvert le vaste casting en costume et de premières scènes, de quoi nous faire patienter jusqu'à l'année prochaine. Le film refait à présent parler de lui par l'intermédiaire du magazine Empire.

Le prochain numéro qui sera mis en vente le 29 octobre va en effet consacrer quelques pages à The Suicide Squad, d'une interview du réalisateur nous promettant un film ne ressemblant à aucune production vue par le public auparavant, à des visuels inédits du film et de ses coulisses. Mais ce qui nous intéresse à présent, ce sont les deux couvertures dudit magazine, la classique et celle réservée aux abonnés. Toute la petite bande y prend la pose de manière assez sérieuse d'un côté, et plus détendue de l'autre en compagnie de James Gunn. Oui, il y a du monde et un paquet de célébrités facilement reconnaissables, Margot Robbie, Idris Elba, Peter Capaldi et John Cena en tête, ce dernier devant également apparaître dans une série Peacemaker servant de spin-off au film.

En attendant d'en découvrir plus, vous pouvez vous tourner vers Birds of Prey et la fantabuleuse Histoire de Harley Quinn vendu 24,49 € en combo steelbook Blu-ray standard et UHD chez Amazon. Et côté jeu vidéo, nous retrouverons également une déclinaison réduite de l'équipe, mais pas avant 2022 : Suicide Squad: Kill the Justice League officialisé sur PS5, Xbox Series X et PC par une bande-annonce cinématique