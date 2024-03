Suicide Squad: Kill the Justice League présente les nouveautés de sa Saison 1 dans une vidéo déjantée

Que vous appréciez ou non Suicide Squad: Kill the Justice League et malgré le fait qu'il n'a pas répondu aux attentes de Warner Bros. Games, cela ne va pas empêcher Rocksteady de sortir comme prévu d'ici quelques jours le contenu de la Saison 1, qui s'est fait désirer. Nous en connaissions déjà les grandes lignes depuis l'annonce du modèle saisonnier en janvier, avec en vedette un Joker venu d'un autre univers et qui va devenir le cinquième personnage jouable de l'aventure. À l'approche du 28 mars, nous avons désormais droit à plus de détails sur ce qui nous attend, bande-annonce à l'appui :

Cette première saison sera découpée en deux Épisodes pour tout autant de mises à jour de contenu gratuit. En revanche, aucune date n'est donnée pour le deuxième. Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark vont donc être transportés sur une Al-Terre-Native envahie par Brainiac et vont devoir y sauver le Joker local, qui deviendra ensuite jouable, utilisant un parapluie-fusée et disposant de trois arbres de compétence baptisés Jester, Firestarter et Ringmaster. Les nouveautés prendront donc place dans une version alternative de Metropolis ayant pour thématique ce dernier, avec la promesse de nouvelles missions et activités, dont des Intrusions orientées combat. En revanche, il faudra patienter jusqu'à l'Épisode 2 pour affronter des ennemis inédits contrôlés par Green Lantern. Et, oui, si tout est gratuit, il y aura tout de même une voie premium dans le Passe de combat, avec des tenues pouvant y être débloquées. Notez que les ajouts sont permanents, reste à voir ce qu'il en sera pour ce pass.

Vous pouvez retrouver en détail les nouveautés et correctifs à venir sur le site officiel (en anglais). Des visuels sont disponibles en page suivante.

Épisode 1 : La Peur - 28 mars Nouveau personnage jouable : le Joker.

Nouveau Passe de combat.

Combat de Brainiac Green Lantern.

Nouveaux objets cosmétiques dans la boutique.

Nouveaux ensembles infâmes et équipements notoires :

Ensemble infâme de l'Épouvantail ;



Docteur Poison (notoire) ;



Chapelier Fou (notoire).

Nouvelles Intrusions et Forteresses.

Carte d'Al-Terre-Native (Chaos). Épisode 2 : La Dualité - Mise à jour de mi-saison Combat de Brainiac Superman.

Nouveaux types d'ennemis renforcés.

Nouveaux ensembles infâmes et équipements notoires :

Ensemble infâme de Double-Face ;



Black Manta (notoire) ;



Corps à corps de Reverse Flash (notoire).

Metropolis en constante évolution.

Rappelons au passage que Suicide Squad: Kill the Justice League sera lancé sur l'Epic Games Store mardi prochain, le 26 mars. Le jeu est actuellement vendu à partir de 45,99 € sur Amazon.