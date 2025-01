Suicide Squad: Kill The Justice League fait comme si rien ne s'était passé, tant mieux pour Batman: Arkham

Ce n'est un secret pour personne, Suicide Squad: Kill The Justice League est un échec critique et commercial. Rocksteady en a fait les frais avec plusieurs vagues de licenciements et le studio a publié l'Épisode 8 de la Saison 4, qui marque déjà la fin des contenus additionnels. Le jeu restera disponible grâce à un mode hors ligne, mais concernant le scénario, il fallait bien conclure. Attention, sous la vidéo, nous allons spoiler pas mal d'éléments de l'histoire du jeu, visibles au début ou à la fin du scénario, soyez prévenus !

Si vous êtes encore là, c'est que vous avez déjà joué à Suicide Squad: Kill The Justice League ou que vous n'en avez rien à faire d'être spoilé. Au début du jeu donc, Harley Quinn a tué Batman, le personnage central de la trilogie Arkham, frustrant de très nombreux fans à l'époque. Désormais, nous avons une conclusion à cette histoire et... la Justice League n'a en fait jamais été vraiment tuée, il ne s'agissait que de clones créés par Brainiac. Une conclusion presque aussi décevante que le cliché du « tout ceci n'était qu'un rêve », mais qui laisse la porte ouverte au retour du Chevalier Noir dans cet univers. Cependant, Wonder Woman (et Robin) est bel et bien morte, mais fort heureusement, le jeu de Monolith Productions n'aura rien à voir avec l'Arkhamverse.

Pour en revenir à Batou, absolument zéro fan service ici, le Chevalier Noir ne dit pas un mot dans cette triste cinématique en 2D (bien dessinée, avouons-le), difficile de savoir si Rocksteady avait prévu dès le début ce retournement de situation, mais Kevin Conroy n'a visiblement rien enregistré à l'époque. Forbes explique quand même que l'idée des clones était connue depuis un moment, entre les indices laissés dans les précédents Épisodes et les données dataminées par les internautes.

Suicide Squad: Kill The Justice League n'aura donc servi à absolument rien dans le lore de l'Arkhamverse, Rocksteady va, espérons-le, pouvoir refaire un jeu solo Batman comme si de rien n'était. Par contre, l'industrie va bien garder dans un coin de sa tête cet échec monumental... Si le jeu vous intéresse quand même, Suicide Squad: Kill The Justice League est bradé à 17,37 € sur Amazon, avec un steelbook exclusif.