Suicide Squad: Kill the Justice League, c'est bien bientôt fini, une nouvelle fonctionnalité attendue avec l'arrivée de Deathstroke pour la Saison 4

Hier, nous vous rapportions le lancement ce mardi de la Saison 4 de Suicide Squad: Kill the Justice League, qui contrairement aux précédentes ajoutera un personnage apprécié et souhaité par la communauté, Deathstroke. Nous n'avions alors pas plus d'informations, mais Rocksteady a évidemment donné plus de détails depuis (uniquement en anglais), certains faisant particulièrement plaisir. Pour autant, une mauvaise nouvelle qui était une évidence depuis un moment y figure aussi, à savoir que le contenu saisonnier sera stoppé après cette saison. L'Épisode 8 prévu pour janvier 2025 sera donc le dernier contenu additionnel, marquant l'affrontement final contre Brainiac. Oui, même pas de Saison 5 comme le voulait la rumeur, dont le reste des informations semble pourtant se confirmer. Toutefois, pas de panique, le jeu continuera d'être parfaitement jouable puisque toutes les fonctionnalités en ligne resteront disponibles. Et cela nous mène au second point abordé, l'ajout prévu depuis un an d'un mode hors ligne, qui va donc permettre de jouer à Suicide Squad: Kill the Justice League sans connexion Internet ! Dès aujourd'hui, une fois la mise à jour effectuée, vous pourrez donc vous amuser sans dépendre des serveurs, ce qui est une bonne chose si le support du jeu est abandonné à l'avenir. Il faudra toutefois effectuer une copie du profil en ligne au préalable, conservant tout ce qui a été débloqué, ou en créer un nouveau.

Pour en revenir à la Saison 4, Deathstroke sera bel et bien le Slade Wilson que les fans de l'Arkhamverse ont connu, qui a passé un marché avec l'A.R.G.U.S., lui octroyant quelques joujoux lui permettant d'atteindre son but : mettre fin à l'invasion de Brainiac. Il se spécialisera dans le maniement de l'épée et les armes de mêlée, utilisant un kunai servant de grappin pour se déplacer, ainsi que les capacités de sa combinaison Ikon tirant parti de la gravité pour effectuer des dashs aériens. Il peut aussi faire pleuvoir une pluie de lames sur ses ennemis. Quant à ses arbres de compétences modifiant le style de jeu, ils se nomment Assassin, Mercenaire et Stratège. Enfin, côté armes à feu, il privilégie les fusils de précision, d'assaut et à pompe.

Pour le jouer, il faudra toutefois avoir atteint le rang 30 de l'Épisode 7 et terminé la dernière mission dans la nouvelle carte d'Al-Terre-Native. Celle-ci est inspirée par les comics Dark Knights of Steel, proposant un univers médiéval qui n'a pas encore totalement été transformé par Brainiac et prend place dans une Smallville où la technologie est donc peu avancée.

Épisode 7 : Contrôle - 10 décembre Nouveau personnage jouable : Deathstroke.

Pack armes de corps à corps.

Nouveaux ensembles infâmes et équipements notoires :

Ensemble infâme de Gorilla Grodd ;



Teaser du Cerveau (notoire) ;



Still Force Focus de la Tortue (notoire) ;

Carte d'Al-Terre-Native (Chaos) : Smallville.

Mode hors ligne.

Nouveau Passe de combat.

Nouveaux objets cosmétiques dans la boutique. Épisode 8 : Équilibre - Janvier 2025 Nouveaux ensembles infâmes et équipements notoires :

Ensemble infâme Libra ;



Docteur Sivana (notoire) ;



Corps à corps de Chronos (notoire).

Nouvelles Intrusions.

Nouvelles Forteresses.

Si vous souhaitez vous procurer Suicide Squad: Kill the Justice League, il est vendu dès 14,99 € chez Cdiscount, 19,24 € sur Amazon et 19,99 € à la Fnac.