Suicide Squad: Kill the Justice League, Warner Bros. admet déjà son échec

À la fin du mois dernier, Rocksteady et Warner Bros. Games sortaient Suicide Squad: Kill the Justice League, un jeu d'action live service avec les super-vilains de DC Comics. Un titre qui a connu un lancement en accès anticipé compliqué, mais de manière plus gobale, c'est le jeu qui ne séduit pas.

Les chiffres sont déjà catastrophiques, avec ces derniers jours moins de 1 000 joueurs connectés en simultané sur Steam. Le CFO de Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels, s'est expliqué sur le jeu lors d'une réunion avec les investisseurs, déclarant que Suicide Squad: Kill the Justice League « n'a pas répondu à nos attentes ». Le studio n'a pas dévoilé de chiffres de ventes, mais il s'attend à un bilan difficile par rapport à l'année dernière, où Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard s'était vendu comme des petits pains.

Pour rappel, Suicide Squad: Kill the Justice League souffre de problèmes de connexions et de serveurs, Rocksteady travaille sur des correctifs en parallèle de la Saison 1 qui doit arriver le mois prochain, reste à voir si cela suffira pour séduire les joueurs.