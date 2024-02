Suicide Squad: Kill the Justice League, des chiffres catastrophiques, ça sent déjà le sapin

Couronné du succès de la trilogie Batman: Arkham, Rocksteady a sorti au début du mois Suicide Squad: Kill the Justice League, un jeu d'action et d'aventure avec les super-vilains de DC Comics. Un titre assez mal vu par les joueurs avant même son lancement, la faute à un modèle économique live service qui peine à convaincre.

Pour le moment, ni le développeur ni l'éditeur Warner Bros. Games n'ont communiqué sur les ventes de Suicide Squad: Kill the Justice League, mais elles ne sont sans doute pas bonnes du tout. Sur Steam (selon SteamDB), le titre a connu un pic de fréquentation de 13 459 joueurs en simultané au lancement, ils n'étaient plus que 7 051 hier... Des chiffres désolants qui sont pires que ceux de Marvel's Avengers, déjà peu glorieux. Ce titre, lui aussi un game as a service, a coûté cher à Square Enix, qui a finalement arrêté les frais.

Alors, Suicide Squad: Kill the Justice League va-t-il connaître le même sort prochainement ? Il faudra patienter pour le découvrir, Rocksteady et Warner Bros. Games peuvent encore redresser la barre avec du contenu saisonnier pour attirer les joueurs. Si le titre vous intéresse, il est disponible à partir de 59,99 € sur Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

