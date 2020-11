Marvel's Avengers : les joueurs désertent le titre sur Steam

Sorti le 4 septembre dernier sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia, et malgré une bêta qui a attiré du monde, Marvel's Avengers n'a pas vraiment rencontré le succès escompté par Square Enix, Crystal Dynamics et Eidos Montréal. Le titre game as a service ne convainc pas, et pire, il a faire des millions de dollars à l'éditeur.

S'il est compliqué d'avoir des chiffres sur consoles, GitHyp s'est penché sur la popularité de Marvel's Avengers sur ordinateurs, et ce n'est pas bon du tout. Avec un pic de fréquentation de 28 960 joueurs au lancement, les joueurs ont vite déserté le jeu, qui peine à réunir plus d'un millier de personnes en même temps ces derniers jours, soit une chute de 96 % de la fréquentation.

Un constat assez déprimant, qui nous rappelle que faire un bon titre game as a service n'est pas à la portée de tout le monde. Si Bungie cartonne depuis plusieurs années avec Destiny, il semblerait bien que Marvel's Avengers soit plutôt parti pour suivre la même voie qu'Anthem.