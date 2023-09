BON PLAN sur Marvel's Avengers : une ultime promotion avant la fin

Sorti il y a maintenant trois ans, Marvel's Avengers avait en théorie tout pour séduire les fans de super-héros. Mais, la faute à un tas de soucis et un aspect live service qui n'a pas pris, le titre de Square Enix, Crystal Dynamics et Eidos Montréal n'aura finalement ni attiré les amateurs de comics, ni les joueurs qui apprécient l'action et l'aventure, participant au déclin économique de son éditeur.

Square Enix l'a annoncé en début d'année, Marvel's Avengers va être abandonné à la fin du moins. Plus aucune mise à jour n'a été publiée depuis des mois, et le support officiel s'arrêtera le 30 septembre prochain. Heureusement, les joueurs qui possèdent le jeu dans leur bibliothèque vont pouvoir continuer à y jouer après cette date, en solo et même en multijoueur. Dans un baroud d'honneur, Square Enix a décidé de brader une ultime fois Marvel's Avengers - The Definitive Edition sur PC, PlayStation et Xbox. Le prix tombe ainsi à 3,99 € sur Steam, 4,99 € sur PS4 et PS5 et 4,99 € également sur Xbox One et Xbox Series X|S, mais à condition d'être abonné au Game Pass Core (qui remplace le Live Gold depuis quelques jours).

Si vous voulez essayer Marvel's Avengers sans vous ruiner, c'est le moment de vous faire plaisir. La Definitive Edition inclut tous les héros et missions en DLC, et tous les objets cosmétiques sont désormais accessibles gratuitement. Pour rappel, le titre sera retiré des boutiques numériques le 30 septembre, il ne restera plus que les copies physiques chez les revendeurs, comme sur Amazon à 14,97 €.