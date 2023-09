Xbox Game Pass Core : une belle surprise pour les abonnés

C'était acté depuis cet été, le Xbox Live Gold a disparu. L'abonnement permettait de jouer en ligne sur les consoles de Microsoft et de profiter de quelques jeux gratuits chaque mois, mais le constructeur fait évoluer sa formule avec le Xbox Game Pass Core, qui sera lancé demain. L'information à retenir, c'est que le prix ne change pas.

Lors de l'annonce du Xbox Game Pass Core, Microsoft expliquait que les abonnés pourraient retrouver 25 jeux issus du Game Pass, mais le constructeur a aujourd'hui une belle surprise : ce ne sont pas 25 mais 36 jeux qui seront disponibles dès demain pour les abonnés ! Nous retrouverons des titres des Xbox Game Studios, de Bethesda mais aussi des jeux tiers et indépendants, de quoi satisfaire tout le monde. Sans plus attendre, voici la liste (Microsoft précise qu'elle peut changer en fonction des pays) :

Among Us ;

Astroneer ;

Celeste ;

Dead Cells ;

Descenders ;

Dishonored 2 ;

DOOM Eternal Standard Edition ;

Fable Anniversary ;

Fallout 4 ;

Fallout 76 ;

Firewatch ;

Forza Horizon 4 Standard Edition ;

Gang Beasts ;

Gears 5 Game of the Year Edition ;

Golf with your Friends ;

Grounded ;

Halo 5: Guardians ;

Halo Wars 2 ;

Hellblade: Senua’s Sacrifice ;

Human Fall Flat ;

INSIDE ;

LIMBO ;

Ori & the Will of the Wisps ;

Overcooked! 2 ;

Payday 2: Crimewave Edition ;

Powerwash Simulator ;

Psychonauts 2 ;

Slay the Spire ;

Spiritfarer: Farewell Edition ;

Stardew Valley ;

State of Decay 2: Juggernaut Edition ;

Superliminal ;

The Elder Scrolls Online ;

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ;

Unpacking ;

Vampire Survivors.

Par ailleurs, le constructeur rappelle qu'il mettra à jour cette liste de jeux accessibles via l'abonnement Xbox Game Pass Core deux à trois fois par an. Les autres avantages du Xbox Live Gold sont toujours là, avec le jeu en ligne sur consoles, des offres et réductions et les Jours de Jeu Gratuit. L'abonnement coûte 59,99 € pour un an via Amazon.