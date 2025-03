Xbox Game Pass : les autres ajouts de mars 2025 dévoilés avec quelques nouveautés pour le Game Pass Core

La première moitié du mois de mars n'était pas spécialement intéressante du côté du PC/Xbox Game Pass. C'est ce mardi que débarque en Accès Anticipé le nouveau jeu de Thunder Lotus Games, 33 Immortals, et que nous découvrons les prochains ajouts au catalogue. Nous y retrouverons notamment Octopath Traveler II pour les abonnés à l'offre Standard, qui était déjà accessible aux autres depuis juin dernier, et la Blizzard Arcade Collection. Du reste, trois titres supplémentaires vont faire leur entrée au sein du Game Pass Core, ce qui est toujours bon à prendre. Avec les nombreuses sorties de grosses nouveautés ce mois-ci, les joueurs n'auront de toute manière pas de quoi s'ennuyer.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour la fin mars. Notez qu'il y aura cette fois 10 départs à la fin du mois, dont pas mal de Yakuza...

Disponible aujourd’hui

33 Immortals (Game Preview) (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès maintenant : 33 Immortals est un roguelike coopératif réunissant 33 joueurs. Incarnez une âme damnée qui se rebelle contre le Jugement Dernier. Plongez dans des batailles épiques en coop avec un système de matchmaking ultra-rapide. Coordonnez-vous avec vos alliés pour survivre aux hordes de monstres et aux boss redoutables. Trouvez des reliques puissantes et améliorez votre âme de manière permanente.

Bientôt disponibles

Octopath Traveler II (Series X|S) - 19 mars - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Dans ce second opus acclamé par la critique de la série Octopath Traveler, huit nouveaux voyageurs se lancent dans une aventure captivante à l’ère d’un nouveau monde, sur les terres de Solistia. Incarnez-les et explorez ces contrées selon vos envies, en utilisant leurs talents uniques pour vous aider dans votre périple dans cette aventure RPG.

Train Sim World 5 (Console) - 19 mars - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Prenez les commandes des rails dans Train Sim World 5 ! Relevez de nouveaux défis et explorez de nouveaux rôles en maîtrisant les voies ferrées et les trains emblématiques de trois nouveaux tracés. Plongez au cœur de la simulation ferroviaire ultime et embarquez pour votre prochaine aventure.

Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Console et PC) - 20 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Vous êtes échoué sur une île mythique oubliée. Incarnez Alex, une voyageuse solitaire, et partez à la rencontre des dieux de la mythologie grecque pour leur redonner la mémoire. Explorez une île dynamique et un monde vivant où chaque interaction façonne l’histoire. Nouez des amitiés, résolvez le mystère et sauvez les dieux.

Blizzard Arcade Collection (Console et PC) - 25 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Un retour aux origines de Blizzard ! La Blizzard Arcade Collection rassemble cinq jeux cultes des consoles classiques, remis au goût du jour pour les plates-formes modernes : Blackthorne, The Lost Vikings, The Lost Vikings 2, Rock N Roll Racing et RPM Racing. De plus, explorez le musée Blizzard Arcade Collection, un véritable trésor d’archives comprenant des illustrations, des musiques, des interviews en coulisses et bien plus encore.

Atomfall (Cloud, Console et PC) - 27 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie : Un jeu d’action-survie inspiré de faits réels, Atomfall se déroule cinq ans après la catastrophe nucléaire de Windscale, dans le nord de l’Angleterre. Explorez une zone de quarantaine fictive, fouillez, fabriquez, troquez, combattez et négociez pour survivre dans une campagne britannique troublée, peuplée de personnages étranges, de mysticisme, de cultes et d’agences gouvernementales secrètes.