Xbox Game Pass : les autres ajouts d'août 2024 dévoilés, avec encore 3 nouveautés pour le Game Pass Core

Après des nouveautés de fin juillet peu nombreuses, mais inédites, les ajouts au PC/Xbox Game Pass de début août étaient là encore minimalistes et la tendance va se poursuivre dans les semaines à venir puisqu'il n'y aura encore une fois que trois nouveautés, dont Atlas Fallen: Reign of Sand qui a récemment fait peau neuve avec cette mise à jour. Toutefois, il y a également tout autant d'ajouts du côté du Game Pass Core, l'offre qui avait remplacé le Xbox Live Gold, comme en avril.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet pour la fin août, avec trois départs prévus pour le 31 du mois.

Bientôt disponibles

Atlas Fallen (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 22 août

Plongez dans l'aventure de cet Action-RPG en monde ouvert et libérez la tempête grâce à la récente mise à jour majeure gratuite, Reign of Sand ! Profitez de nouveaux doublages, d'une campagne retravaillée et affrontez des créatures encore plus redoutables grâce à de nouvelles Pierres d'Essence. Défiez les dieux avec le mode de difficulté tant attendu New Game +.

Core Keeper (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - 27 août

Plongez dans l'aventure souterraine de Core Keeper où c'est vous qui façonnez votre propre parcours. Fabriquez, construisez et explorez un monde dynamique. Développez votre personnage, découvrez des secrets anciens et plongez dans des parties coopératives ou compétitives palpitantes. Relevez le défi et dévoilez les mystères qui vous attendent !

Star Trucker (Cloud, Console et PC) - 3 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Prenez le volant de votre camion-fusée et partez transporter du fret, chercher des pièces de récupération et interagir avec une galerie de camionneurs de l'espace dans cette aventure imprégnée de l'esprit de l'Amérique. Embarquez pour un voyage ultime sur la route la plus ouverte qui soit : l'espace !

Encore plus de jeux débarquent dans le Game Pass Core le 21 août

Pour les membres du Game Pass Core, trois jeux supplémentaires arrivent dans votre bibliothèque le 21 août ! Construisez la ville de vos rêves dans Cities: Skylines, plongez dans l'action-aventure au multiples récompenses avec Control: Ultimate Edition et prenez le volant pour affronter des environnements extrêmes en monde ouvert dans SnowRunner.