Xbox Game Pass : les autres ajouts d'avril 2024, dont un gros JRPG en day one et 3 nouveautés pour le Game Pass Core

Deux semaines se sont écoulées et il est donc temps pour Xbox de faire le point sur les prochaines nouveautés qui vont intégrer le PC/Xbox Game Pass d'ici la fin du mois d'avril. En tête d'affiche, nous retrouvons un jeu de rôle japonais fortement attendu en day one, car conçu par d'anciens développeurs des Suikoden, dont le regretté Yoshitaka Murayama, le bien nommé Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Le roguelike français Have A Nice Death va également pouvoir être découvert par de nombreux joueurs de cette manière. Et comme en décembre dernier, l'offre Xbox Game Pass Core qui a remplacé le Xbox Live Gold va accueillir quelques jeux supplémentaires, au nombre de trois.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet pour la fin du mois d'avril, avec sans surprise quelques départs comme à chaque fois.

Disponible aujourd'hui

Harold Halibut (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Harold Halibut est un jeu narratif fait à la main qui aborde les thèmes de l'amitié et de la vie à bord d'un vaisseau spatial de la taille d'une ville, immergé dans un océan extraterrestre. Rejoignez Harold dans son exploration d'un monde rétro-futur vibrant et dans sa quête de la véritable signification du mot « maison ». Pour en savoir plus sur Harold Halibut, consultez l'avant-première de Xbox Wire ici.

Bientôt Disponibles

Orcs Must Die! 3 (Cloud, Console et PC) - 17 avril

Orcs Must Die! 3 propulse le carnage des orcs à une échelle inimaginable. En solo ou en coopération (à deux), équipez-vous d'un arsenal de pièges et d'armes. Tranchez, brûlez, lancez et zappez des hordes d'orcs répugnants dans ce successeur tant attendu de la série primée de tower defense.

EA Sports NHL 24 (Console) EA Play - 18 avril

Juste à temps pour les playoffs de la Coupe Stanley, NHL 24 arrive dans le Game Pass Ultimate via EA Play ! Les membres peuvent vivre l'action authentique sur la glace et donner un coup de pouce à leur Ultimate Team avec le Pack Mega Players EA Play jusqu'au 9 mai, contenant 30 éléments, tous des Gold Players, avec au moins cinq joueurs ayant un OVR de 80+ pour le mode Ultimate Team dans le jeu.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Console et PC) - 23 avril

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Rassemblez vos alliés et lancez-vous dans Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, le grand JRPG d'aventure. Constituez votre équipe de 6 joueurs et joueuses à partir d'une centaine de héros et façonnez votre destin dans ce monde en 2,5D luxuriant, réalisé à la main, qui regorge de conflits, d'intrigues et de magie. Gérez votre ville de personnages pleins de vie, jouez à de nombreux mini-jeux passionnants et préparez-vous à vivre une histoire inoubliable au charme inépuisable.

Another Crab's Treasure (Cloud, Console et PC) - 25 avril

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Une aventure qui rappelle un soulslike et qui se déroule dans un monde sous-marin en ruine. Dans la peau de Kril, le bernard-l'ermite, vous devrez porter les déchets qui vous entourent comme des carapaces pour résister aux attaques d'ennemis beaucoup plus grands que vous. Lancez-vous dans une chasse au trésor épique pour racheter votre coquille et découvrir les sombres secrets qui se cachent derrière l'océan pollué.

Manor Lords (Game Preview) (PC) - 26 avril

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Manor Lords est un jeu de stratégie médiéval qui permet de construire des villes de manière approfondie, de mener des batailles tactiques à grande échelle et d'effectuer des simulations économiques et sociales complexes. Régnez sur vos terres en tant que seigneur médiéval : les saisons passent, le temps change et les villes s'élèvent et s'effondrent.

Have A Nice Death (Cloud, Console et PC) - 30 avril

Dans ce roguelike action en 2D au charme ténébreux, vous incarnez la Mort surmenée, dont les employés se sont déchaînés, bouleversant l'équilibre des âmes – et ses projets de vacances (oui la Mort prend des vacances, ça vous surprend ?). Prenez votre fidèle faux et montrez à vos employés qui est le patron.

Encore plus de jeux débarquent dans le Game Pass Core le 23 avril

Pour les membres du Game Pass Core, trois jeux supplémentaires arrivent dans votre bibliothèque le 23 avril ! Incarnez un nain de l'espace dans Deep Rock Galactic, dansez le ballet de la destruction en slowmotion dans SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE et affrontez la folie du derby et de la démolition dans Wreckfest.