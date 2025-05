Xbox Game Pass : les autres ajouts de mai 2025 dévoilés, dont plusieurs nouveautés day one et un gros JRPG d'Atlus

Depuis de nombreuses semaines désormais, les abonnés au PC/Xbox Game Pass ont de quoi se régaler rien qu'en comptant sur les nouveautés en day one, avec notamment The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Clair Obscur: Expedition 33 et plus récemment DOOM: The Dark Ages. Il est désormais temps de découvrir la liste des prochains ajouts prévus en mai, avec même de premiers titres sortant début juin. La tendance va se poursuivre, avec en tête d'affiche Metaphor: ReFantazio ! En parallèle de son annonce sur PS5, Senua's Saga: Hellblade II va devenir accessible pour l'ensemble des abonnés sans besoin d'avoir l'offre Ultimate. Il ne va d'ailleurs pas être le seul dans ce cas ! Le programme Xbox Cloud Gaming (bêta) va lui aussi recevoir un peu d'amour avec 15 jeux supplémentaires devenant jouables en streaming.

Vous trouverez donc ci-dessous le programme pour cette fin mai et début juin. Notez qu'il y aura encore cette fois 5 départs le 31 du mois.

Disponible aujourd'hui

Monster Train 2 (Cloud, PC Xbox et Xbox Series X|S) - 21 mai - Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. De puissantes entités, appelées Titans, ont pris le contrôle du Paradis. Une alliance de fortune se forme alors entre d'anciens anges et des démons, contraints d'unir leurs forces face à un ennemi commun. Vous devrez diriger ces clans à bord de trains nouvellement forgés et traverser l'Enfer, le Paradis et l'Abysse dans un ultime voyage pour vaincre les Titans avant qu'ils ne réduisent ce monde en cendres.

Bientôt disponibles

Creatures of Ava (Xbox Series X|S) - 22 mai - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Laissez votre empathie vous guider dans ce jeu d'action-aventure palpitant axé sur la sauvegarde des créatures. Apprenez à comprendre et à apprivoiser les créatures d'Ava, qui vous mèneront à travers une grande diversité d'écosystèmes... avec l'espoir de sauver la planète d'une infection dévorante.

Senua's Saga: Hellblade II (Xbox Series X|S) - 22 mai - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Suite du jeu récompensé Hellblade: Senua's Sacrifice, Senua revient pour un périple brutal de survie au cœur des mythes et tourments de l'Islande viking. Déterminée à sauver ceux qui ont succombé à l'horreur de la tyrannie, elle devra affronter les ténèbres, à l'intérieur comme à l'extérieur d'elle-même.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (Xbox Series X|S) - 22 mai - Maintenant disponible dans le Game Pass Standard

Explorez la vaste zone d'exclusion de Chornobyl, peuplée d'ennemis redoutables, d'anomalies mortelles et d'artefacts puissants. Écrivez votre propre aventure en vous frayant un chemin jusqu'au Cœur de Chornobyl. Chaque choix aura ses conséquences sur votre destinée... et celle de l'humanité.

Tales of Kenzera: ZAU (Cloud, PC Xbox, Xbox Series X|S) - 22 mai - Game Pass Ultimate et PC Game Pass via EA Play

Maniez la danse du chaman dans Tales of Kenzera: ZAU, bientôt disponible dans The Play List. Grâce à vos pouvoirs cosmiques et votre courage naissant, les membres peuvent explorer la terre magnifique, mais périlleuse, de Kenzera aux côtés du Dieu de la Mort, avec un accès illimité à EA Play qui est inclut dans le Game Pass Ultimate.

Tom Clancy's The Division 2 (Cloud, Console et PC Xbox) - 27 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

Rejoignez un groupe d'agents civils d'élite dans ce RPG shooter plein d'action, alors que The Division 2 lance l'Année 7 Saison 1! Combattez dans des affrontements tactiques intenses, coopérez avec vos amis et survivez dans un monde ouvert dynamique pour sauver Washington D.C. des factions hostiles.

To a T (Cloud, PC Xbox, Xbox Series X|S) - 28 mai - Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Un jeu d'aventure coloré et attachant signé par le créateur de Katamari Damacy et l'équipe de uvula. Suivez un·e adolescent·e qui tente de vivre sa vie dans une petite ville avec son chien fidèle, tout en restant bloqué·e dans une étrange posture en forme de T.

Metaphor: ReFantazio (Cloud, PC Xbox, Xbox Series X|S) - 29 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

Lauréat du Jeu de l'année selon IGN et Meilleur RPG aux Game Awards, ce RPG fantastique au tour par tour vous plonge dans un tournoi royal pour revendiquer le trône d'un prince maudit. Éveillez plus de 40 Archétypes aux pouvoirs magiques, explorez des contrées immenses, domptez des donjons et tissez des liens pour forger votre destinée et unifier le royaume.

Spray Paint Simulator (Cloud, PC Xbox, Xbox Series X|S) - 29 mai - Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Un jeu relaxant et satisfaisant dans lequel vous créez votre propre entreprise de peinture, de zéro ! Rencontrez des clients déjantés dans le mode Histoire et prenez en main chaque projet dès le début. Peignez tout : des pièces, des maisons, des voitures, des ponts... même des robots géants ! Débloquez le mode Peinture libre et jouez en solo ou avec un ami pour transformer la ville entière en toile géante.

Crypt Custodian (Cloud, Console et PC Xbox) - 3 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

Crypt Custodian est un metroidvania en vue du dessus aussi charmant qu'original, où vous incarnez Pluto, un chat espiègle mort... et condamné à nettoyer l'au-delà pour l'éternité ! Frayez-vous un chemin dans ce monde spectral, discutez avec des fantômes déchus, affrontez des créatures et explorez des environnements aussi vastes qu'étranges.

Symphonia (Cloud, Console et PC Xbox) - 3 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

Éveillez un monde musical grandiose dans ce platformer poétique et non violent. Dans Symphonia, vous utiliserez la puissance de votre violon, alliée à vos talents d'acrobate, pour rassembler un orchestre et redonner vie à la grande machinerie musicale du monde.

15 nouveaux jeux arrivent sur Xbox Cloud Gaming (bêta) le 23 mai

Les membres Game Pass Ultimate peuvent se réjouir : une belle sélection de jeux rejoint la bibliothèque disponible sur Xbox Cloud Gaming (bêta) dès le 23 mai. Voici la liste complète des titres que vous pourrez bientôt découvrir en streaming :

Brütal Legend ;

; Costume Quest 2 ;

; Day of the Tentacle Remastered ;

; Full Throttle Remastered ;

; Grim Fandango Remastered ;

; Max: The Curse of Brotherhood ;

; Neon Abyss ;

; Quantum Break ;

; Rare Replay ;

; ScreamRide ;

; State of Decay: Year-One ;

; SteamWorld Dig 2 ;

; Sunset Overdrive ;

; Super Lucky's Tale ;

; Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection.

Mises à jour et contenus additionnels

Sea of Thieves : Saison 16 - Dès le 22 mai

Les fidèles partisans de Flameheart poursuivent ses sombres desseins ! Embarquez pour de nouvelles quêtes de Faucheurs afin de percer d'anciens secrets et libérer l'Ordre de l'Os et de la Lame. Recrutez des mercenaires squelettes pour vous assister lors de vos divers Voyages et semez le chaos à l'aide des « Cannons of Rage » (Cannons de la Rage) portables... et très instables.

Sea of Stars: Throes of the Watchmaker - Disponible dès maintenant

Ce DLC gratuit entraîne les Guerriers du Solstice, Valere et Zale, dans une aventure parallèle au cœur du monde miniature et mécanique d'Horloge, où un carnaval maudit menace ses habitants innocents. Pour s'en sortir, ils devront se plier à des règles inconnues et affronter non seulement la marionnettiste espiègle et ses sbires, mais aussi leurs propres parts d'ombre.

Avantages

Jeux Free to Play

Les membres Game Pass Ultimate et PC Game Pass peuvent profiter d'Avantages supplémentaires dans une sélection de jeux free-to-play. Obtenez des bonus en jeu comme des objets cosmétiques, des personnages, de la monnaie virtuelle, et bien plus encore, grâce aux contenus saisonniers offerts régulièrement.

Call of Duty: Warzone – Pack Game Pass 2 – Disponible dès maintenant

Les membres Game Pass Ultimate et PC Game Pass peuvent dès à présent obtenir un pack gratuit pour Call of Duty: Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone.

Ce pack contient :

2 skins d'opérateur ;



4 plans d'arme ;



1 exécution ;



1 émote ;



2 breloques d'arme ;



1 écran de chargement ;



1 tag ;



1 jeton de double XP (1h) ;



1 jeton de double XP d'arme (1h).

Smite 2 - Drop « Summer Fun Medusa » - Disponible dès maintenant

Elle a les lunettes, les serpents... et un sacré style. Récupérez ce drop pour débloquer Médusa et son skin Été Fun ! Ce contenu nécessite le jeu Smite 2 pour être utilisé. Associez votre compte Hi-Rez pour le réclamer (page en anglais).

Xbox Game Pass Ultimate

Rendez-vous dans la section Game Pass de votre console, l'application mobile Xbox ou l'application Xbox sur PC pour découvrir les nouveaux contenus en jeu, consommables et offres inclus avec votre abonnement Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Le nombre et le contenu des Avantages varient selon les régions, les plateformes et au fil du temps. Pensez à utiliser vos Avantages avant la date limite indiquée.

Throne and Liberty - Tenue de Commandant et compagnon Luciole - 22 mai

Rejoignez la Résistance avec une tenue de Commandant exclusive Xbox, dans un coloris spécial, et partez à l'aventure accompagné·e d'un Amitoi Luciole ! Ce contenu bonus nécessite le jeu Throne and Liberty pour être utilisé.

Tom Clancy's The Division 2 - Tenue EMS - Disponible à partir du 29 mai

Préparez-vous à intervenir avec la tenue inspirée des services médicaux d'urgence (EMS) !

Ce pack comprend :

Une chemise ;



Un pantalon ;



Une casquette ;



Une paire de chaussures ;



Une paire de lunettes.

Ils nous quittent le 31 mai

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le Game Pass, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.