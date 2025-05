Senua's Saga: Hellblade II Enhanced, Ninja Theory annonce un portage PS5 pour célébrer le 1er anniversaire du jeu

Alors que Ninja Theory développe actuellement un nouveau jeu, qui pourrait ou non être Project: MARA, il célèbre également ce 21 mai l'anniversaire du lancement de Senua's Saga: Hellblade II, actuellement disponible sur Xbox Series X|S et PC. Ce jeu ô combien magnifique et techniquement impressionnant va faire son retour via un portage sur PS5 ! Eh oui, la stratégie multiplateforme de Microsoft se poursuit et, outre les productions de Bethesda, il va donc marcher dans les traces de Forza Horizon 5 et bien d'autres, sans parler du futur Gears of War: Reloaded qui sortira partout en même temps cet été. Nous allons vraiment finir par dire « Ceci est une Xbox » en parlant de notre PlayStation 5 à force.

Pour l'occasion, il va être rebaptisé Senua's Saga: Hellblade II Enhanced et sera disponible dans le courant de l'été sans plus de précision. La vidéo présentée par le responsable du studio Dom Matthews montre le rendu sur la console de Sony, qui en mettra évidemment plein la vue. De nouvelles fonctionnalités sont prévues pour l'occasion, qui feront heureusement aussi leur arrivée sur Xbox Series X|S et PC au même moment via une mise à jour gratuite. Des optimisations seront également disponibles sur PS5 Pro.

Pour rappel, Hellblade: Senua's Sacrifice est disponible sur PS4 (il y était sorti en premier, ainsi que sur PC, avant le rachat du studio) et avait eu droit à une édition physique. Si vous jouez sur PC, Senua's Saga: Hellblade II est actuellement vendu 42,49 € chez Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Senua's Saga: Hellblade II, un magnifique documentaire Arte