Senua's Saga: Hellblade II, une date de sortie sur PS5 et de belles nouveautés pour cette version Enhanced

Encore un jeu Xbox sur PlayStation !





Microsoft continue encore et toujours de publier ses jeux first party sur la PlayStation 5 de Sony. Ces derniers mois, les joueurs ont pu découvrir Forza Horizon 5 et Indiana Jones et le Cercle Ancien, le constructeur des Xbox Series X|S avait annoncé en mai dernier l'arrivée de Senua's Saga: Hellblade II sur PS5, dans une version Enhanced qui sera également disponible sur les autres plateformes.

Quoi de neuf dans Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced ?





Microsoft et le développeur Ninja Theory rajouteront pas mal de fonctionnalités et améliorations dans cette version Enhanced, voici ce qui attend les joueurs :

Mode Performance



Senua’s Saga: Hellblade II est une expérience cinématographique immersive, où nous repoussons les limites du rendu en temps réel pour offrir des environnements riches et crédibles, ainsi que des personnages saisissants, afin de vous plonger au cœur de l’histoire de Senua. Avec le nouveau Mode Performance, nous sommes ravis de vous proposer une option permettant de jouer en 60 FPS, pour une fluidité accrue, notamment lors des combats et des séquences rapides. Sur PC, où vous bénéficiez déjà de plus de flexibilité selon votre matériel, nous introduisons désormais un préréglage « Très élevé » qui pousse encore plus loin la fidélité graphique. Notre équipe a également travaillé à l’optimisation du jeu pour le Steam Deck, et avec cette mise à jour, le jeu sera officiellement « Compatible » Steam Deck pour la première fois. Quel que soit votre support de jeu, nous avons veillé à ce que l’expérience soit optimisée pour votre matériel. Le retour de la Corruption



La Corruption de Hellblade: Senua’s Sacrifice fait son retour dans ce mode de jeu optionnel, offrant un défi supplémentaire à Senua dans sa quête à travers l’Islande. La Corruption progresse à chaque échec, et si elle atteint la tête de Senua, sa quête prend fin et toute votre progression est perdue. Prêt à relever le défi ? Mode Photo amélioré



Notre formidable communauté de photographes virtuels a su capturer des instants époustouflants de l’univers de Senua’s Saga: Hellblade II. Nous sommes donc ravis de proposer une version améliorée du mode Photo, avec de nombreux réglages supplémentaires et un nouvel onglet « Mouvement » pour la capture vidéo cinématographique personnalisée. Nous avons hâte de découvrir vos créations avec ces nouveaux outils entre vos mains. Commentaires des développeurs



Plongez dans les coulisses de Senua’s Saga: Hellblade II grâce à plus de 4 heures de commentaires exclusifs, qui explorent les choix artistiques et créatifs ayant façonné le jeu. Écoutez les témoignages de l’équipe artistique, des acteurs, de nos collaborateurs spécialisés dans la représentation de la psychose, ainsi que des membres de l’équipe de développement, qui ont mis tout leur cœur dans l’histoire de Senua.

Quand sort Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced ?





Voilà qui devrait ravir les joueurs qui possèdent déjà le jeu, cette mise à jour sera gratuite pour les possesseurs du jeu sur PC (Steam et Xbox Store) ou Xbox Series X|S. En plus de cela, Ninja Theory annonce que Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced sera compatible Steam Deck. Mais ce que les curieux attendent, c'est le portage PlayStation 5, la date de sortie de Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced est fixée au 12 août 2025 sur toutes ces plateformes. Bien évidemment, le titre sera disponible dans le Game Pass, l'abonnement Ultimate coûte 17,99 €/mois sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Que contient l'Édition Deluxe ?





Sur PS5, les précommandes sont lancées sur le PlayStation Store, comptez 49,99 € pour découvrir Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced. Mieux encore, une Édition Deluxe rajoute le premier volet, Hellblade: Senua’s Sacrifice, amélioré pour PS5. Si vous possédez déjà le jeu sur PS4, une mise à niveau gratuite sera proposée, toujours le 12 août prochain.

Que faut-il retenir ?





Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced sera disponible le 12 août sur Xbox Series X|S, Xbox sur PC, Game Pass, Steam et, pour la première fois, sur PlayStation 5.

sur Xbox Series X|S, Xbox sur PC, Game Pass, Steam et, pour la première fois, sur PlayStation 5. Cette version mise à jour propose des améliorations graphiques et de gameplay , ainsi qu’ un mode Photo enrichi et des commentaires audio des développeurs .

, ainsi qu’ et . Le jeu deviendra également compatible Steam Deck à compter du 12 août.

