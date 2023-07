Xbox Live Gold : l'abonnement emblématique fait ses adieux, la nouvelle formule Game Pass Core va le remplacer

Alors que le Xbox Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate vont voir leur prix augmenter d'ici quelques jours, un autre grand changement est à venir du côté des abonnements du constructeur. Il fallait s'y attendre, après des années de perte de vitesse et des offres de moins en moins intéressantes, le Xbox Live Gold va être repensé.

L'abonnement qui permettait d'accéder au jeu en ligne et à des offres de jeux mensuelles pour 6,99 € par mois va ainsi disparaître le 14 septembre, lui qui avait été lancé au début de l'ère Xbox 360. Il sera directement remplacé par une nouvelle formule, le Xbox Game Pass Core, une déclinaison du service donnant donc bien accès aux modes multijoueurs et fonctionnalités en ligne, des réductions et avantages sur le Microsoft Store, ainsi qu'à un catalogue de jeu restreint de plus de 25 productions des Xbox Game Studios et de Bethesda ou de partenaires, qui pourra évoluer avec environ deux à trois nouveautés par an. 19 titres ont déjà été confirmés pour le lancement et sont listés ci-dessous.

Partie du catalogue de jeux du Xbox Game Pass Core

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

De fait, les Xbox Live Games with Gold vont s'arrêter le 1er septembre 2023, tous les jeux Xbox One ajoutés via les Games with Gold resteront accessibles si vous êtes abonnés Core ou Ultimate, et tous les jeux Xbox 360 débloqués resteront jouables que vous soyez abonnés ou non. Tous les abonnés Gold verront automatiquement leur souscription transformée en Xbox Game Pass Core à compter du 14 septembre, car oui, le prix restera de 6,99 € par mois. Avec la fin du Gold, le Xbox Live tire aussi sa révérence, car le nom ne sera plus utilisé dans aucun des services du constructeur.

Le meilleur moyen de profiter de l'ensemble des offres Xbox reste le Xbox Game Pass Ultimate, actuellement à 12,99 € par mois avant de passer à 14,99 € par mois.