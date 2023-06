Xbox : aïe, le prix du Game Pass et de la Xbox Series X va augmenter en France et dans presque tout le monde...

Il y a presque un an, pour répondre à l'inflation et à l'augmentation du prix de certaines matières premières, Sony Interactive Entertainment a augmenté le prix de base de sa PS5 de 50 €. Son concurrent direct Xbox avait réussi à conserver son tarif de référence de la Xbox Series X de 499,99 € plus longtemps, mais vient de finir par craquer.

Oui, malheureusement, la branche gaming de Microsoft vient également de décider d'augmenter le tarif de la Xbox Series X de 50 €, ce qui l'amènera à 549,99 € en France et en Europe. L'augmentation fera aussi passer le prix à 479,99 £ au Royaume-Uni, 649,99 $CAD au Canada, ou 799,99 $AUD en Australie, mais quelques territoires comme les États-Unis, le Japon, le Chili, le Brésil et la Colombie seront épargnés. La révision du tarif de référence ne sera valable qu'à partir du 1er août, alors cela vous laisse un peu de temps pour passer votre commande si vous hésitiez à vous en procurer une. Et, oui, en revanche, la Xbox Series S restera affichée à 299,99 € pour sa version de base, faisant toujours d'elle la console next-gen la plus accessible.

« Nous avons maintenu nos prix pour les consoles pendant de nombreuses années et avons ajusté les prix pour refléter les conditions concurrentielles sur chaque marché », a déclaré Kari Perez, responsable de la communication pour Xbox, dans une déclaration à The Verge.

Autre mauvaise nouvelle, qui concerne les joueurs déjà dans l'écosystème Xbox, le Game Pass va également voir son prix augmenter ! Le tarif du Game Pass va passer de 9,99 à 10,99 € par mois et celui du Xbox Game Pass Ultimate de 12,99 à 14,99 € par mois, tandis que le PC Game Pass restera à 9,99 € : des augmentations équivalentes auront lieu dans la majorité des territoires sauf en Norvège, au Chili, au Danemark, en Suisse et en Arabie Saoudite. Cette élévation du prix a moins été justifiée, mais nous pouvons imaginer qu'elle reflète l'investissement continu du constructeur pour renforcer le contenu de l'offre. Les nouveaux tarifs seront appliqués à partir du 6 juillet pour les non-abonnés, et du 13 août pour les abonnés. Être joueur Xbox va donc coûter plus cher à partir de cet été 2023...