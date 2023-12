BON PLAN : Xbox, le Starter Pack avec une console et du Game Pass Ultimate déjà à prix cassé

Le 31 octobre dernier, soit près de trois ans après sa sortie, Microsoft a enfin lancé un bundle avec sa Xbox Series S et trois mois d'abonnement au Game Pass Ultimate. Un Starter Pack tout simple mais très demandé par les joueurs, idéal pour découvrir la nouvelle génération et le catalogue du constructeur.

Habituellement vendu 299,99 €, soit le prix de la console seule, le Starter Pack Xbox Series S + 3 mois de Game Pass Ultimate est actuellement affiché à 274,99 € et passe même à 229,99 € avec le code « 45XBOX » sur Cdiscount.

Lancez-vous avec le Starter Pack Xbox Series S + 3 Mois de Game Pass Ultimate inclus et bénéficiez du catalogue de jeux Microsoft Xbox. Prêt à jouer ? Passez au tout numérique et découvrez une vitesse et des performances nouvelle génération à un prix abordable. Profitez de chaque seconde de votre session de jeu avec Quick Resume, des temps de chargement considérablement réduits et un gameplay allant jusqu’à 120 fps, grâce à la Xbox Velocity Architecture. Profitez de jeux provenant de quatre générations de Xbox, avec des centaines de titres offrant une esthétique et un gameplay optimisés.

Profite de centaines de jeux exceptionnels avec le Xbox Game Pass Ultimate. Joue à des nouveautés dès le jour de leur sortie, comme Starfield de Bethesda Softworks, mais aussi de franchises mythiques comme Halo de Xbox Game Studios, de jeux indépendants, de superproductions et bien plus encore. Comprend le mode multijoueur en ligne à découvrir entre amis sur console, PC et cloud. En outre, un abonnement à EA Play offre un accès à des jeux incontournables sur console et PC appartenant à des séries mythiques telles que Battlefield et Star Wars. Tire le meilleur parti de tes jeux préférés avec des récompenses et des défis exclusifs en jeu, du contenu spécial réservé aux membres et des accès anticipés à de nouveaux jeux EA. Découvre la communauté Xbox et rejoins des millions de joueurs prêts à jouer ensemble avec le Xbox Cloud Gaming (Beta). Avec le Game Pass Ultimate, bénéficie gratuitement d’avantages exclusifs, y compris du contenu additionnel en jeu, des consommables et bien plus encore. Profite de réductions pour les abonnés sur une sélection de jeux de la bibliothèque Xbox Game Pass et sur les extensions connexes. Découvre des jeux et continue d’y jouer avec le cloud gaming sur console, PC Windows, téléphone et tablette.