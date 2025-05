BON PLAN Mafia: The Old Country est encore moins cher sur PS5 et Xbox Series X avec cette promo

Take-Two Interactive sortira Grand Theft Auto VI l'année prochaine, le jeu d'action en monde ouvert de Rockstar Games est attendu par des millions de joueurs, mais avant cela, l'éditeur proposera d'autres gros titres, notamment Borderlands 4 et Mafia: The Old Country, qui proposera une aventure plus linéaire et narrative, mais à petit prix.

Affiché un peu partout au prix de vente recommandé de 49,99 €, Mafia: The Old Country est disponible en précommande à 39,99 € chez Cdiscount, que ce soit sur PlayStation 5 ou Xbox Series X. Un petit prix qui devrait ravir les fans de la franchise, voici une présentation du jeu, dont la date de sortie est fixée au 8 août 2025 :

DÉCOUVREZ LE MONDE IMPITOYABLE DU CRIME ORGANISÉ : Belle et pure, la campagne sicilienne ne ressemble en rien aux ruelles crasseuses de la ville, où la cruauté et la violence des gangs sont sans limite. Des familles rivales et leurs chefs sans merci se livrent à d'incessantes guerres de territoire dans l'ombre, à l'abri des regards. La confiance est une valeur fugace, et on peut tuer par loyauté.

: Belle et pure, la campagne sicilienne ne ressemble en rien aux ruelles crasseuses de la ville, où la cruauté et la violence des gangs sont sans limite. Des familles rivales et leurs chefs sans merci se livrent à d'incessantes guerres de territoire dans l'ombre, à l'abri des regards. La confiance est une valeur fugace, et on peut tuer par loyauté. UN GRAND CLASSIQUE DE MAFIA : Vous êtes l’antihéros de cette histoire palpitante des années 1900 et vivez intensément les premiers pas d’Enzo dans le milieu criminel sicilien. Entrez dans un face-à-face intense avec des alliés imprévisibles et des ennemis sans pitié, dans ce drame criminel intemporel, où chaque détail d’époque vous immerge dans une Méditerranée aussi belle que perfide.

: Vous êtes l’antihéros de cette histoire palpitante des années 1900 et vivez intensément les premiers pas d’Enzo dans le milieu criminel sicilien. Entrez dans un face-à-face intense avec des alliés imprévisibles et des ennemis sans pitié, dans ce drame criminel intemporel, où chaque détail d’époque vous immerge dans une Méditerranée aussi belle que perfide. LUTTEZ POUR SURVIVRE : Engagez-vous dans des combats potentiellement mortels, en corps-à-corps avec une lame ou à distance avec diverses armes à feu. Tendez des embuscades à vos ennemis pour les éliminer furtivement, ou livrez des duels sanglants au corps à corps. Si vous préférez les armes à feu, maniez armes de poing , fusils et carabines d’époque, pour surmonter tous les obstacles et éliminer les ennemis du Don. Mafia: The Old Country (PS5) à 39,99 € sur Cdiscount

Mafia: The Old Country (XSX) à 39,99 € sur Cdiscount