Borderlands 4 : les nouveaux Chasseurs de l'Arche présentés, venus défier l'Ordre sur Kairos

Hier soir, nous avons pu découvrir ce que Gearbox a concocté pour son Borderlands 4 au cours d'un State of Play dédié, un looter shooter qui semble plus prometteur que jamais. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à visionner la présentation via notre article dédié. En guise d'introduction, une bande-annonce inédite a été diffusée, mêlant cinématique et gameplay, à retrouver séparément ci-dessous. Elle comporte notamment une référence évidente à la scène d'Akira avec la moto de Kaneda et un ennemi que nous pourrions qualifier de « Thanos obèse ». Les quatre nouveaux Chasseurs de l'Arche y sont au cœur du chaos, ce qui ne plait pas à l'antagoniste de cet épisode, le tyrannique Gardien du temps. Si leur première apparition avait été accueillie assez froidement par une partie des joueurs, il faut bien avouer qu'ils sont assez cool au final, surtout que nous pourrons les personnaliser de bien des manières. Nous pourrons donc incarner Vex, Rafa, Harlowe et Amon à travers les vastes étendues de Kairos, qui partageront évidemment quelques similarités avec les précédents personnages principaux et disposeront chacun de trois compétences d'action.

Vex est donc l'incontournable Sirène (seul The Pre-Sequel n'en avait pas une de jouable) disposant de pouvoirs phasiques lui permettant notamment d'invoquer des serviteurs, dont une sorte de gros tigre. Avec elle, nous en connaissons donc cinq actuellement en vie (ou au moins supposées l'être) sur les sept pouvant possiblement exister en même temps, les autres étant Lilith, Ava, Amara et Patricia Tannis.

Rafa s'inscrit dans la lignée des soldats, prenant donc la succession de Roland (Atlas via la Lance Écarlate), Axton (Dahl), Wilhelm (Hyperion) et Moze (Vladof) en étant un ancien de Tediore. Sa particularité sera son exo-combinaison, avec laquelle nous le voyons notamment faire apparaître deux lames et tournoyer pour massacrer ses ennemis, puisqu'il pourra « numéripoder un arsenal d'armes ». Harlowe est sans doute la plus exotique du lot avec son équipement technologique pouvant piéger les ennemis dans des bulles, utilisant des gadgets tout comme Zane en sa qualité d'ancienne membre de Maliwan. Quant à Amon, il fera office de grosse brute à la manière de Brick, Salvador et Krieg, visiblement capable d'utiliser diverses armes forgées et de faire apparaître un bouclier protecteur.

Vous trouverez ci-dessous la présentation officielle de chacun d'eux et quelques visuels en page suivante :

VEX - LA SIRÈNE Vex a eu une enfance difficile, qui s'est encore compliquée quand elle a reçu ses pouvoirs de Sirène. Son comportement cynique et sarcastique s'explique par le fait qu'elle a dû se débrouiller seule et se battre pour obtenir tout ce qu'elle a. Mais sous des apparences quelque peu grincheuse, Vex est extrêmement empathique et sait mieux que quiconque à quel point la vie peut être difficile. De nature pessimiste, Vex croit néanmoins qu'il est toujours utile d'aider les autres. Et si aider les autres signifie infliger des dégâts à des crétins oppresseurs, Vex sera toujours la première à agir. RAFA - L'EXOSOLDAT Rafa est né et a grandi en microgravité, ce qui a gravement altéré sa densité osseuse et sa musculature, rendant sa survie impossible dans d'autres conditions. Avide de découverte, il s'engage dans la force militaire de Tediore. À l'issue d'une période de service obligatoire, son corps a été modifié pour une nouvelle sorte d'exo-combinaison. Mais en réalisant que Tediore n'avait jamais eu l'intention de mettre fin à son service, Rafa a déserté. Aujourd'hui, il est en fuite et compte bien profiter du temps qu'il lui reste avant que son ordinateur Tediore ne le mette définitivement hors d'état de nuire.

HARLOWE - LE GRAVITAR Harlowe est une ancienne scientifique de combat maliwanne, qui cherche à comprendre par tous les moyens comment fonctionne le monde. Bien que cela ait fait d'elle une paria au sein de sa famille Traunt, Harlowe a utilisé son intelligence pour apporter de nouvelles technologies et de nouveaux gadgets sur le champ de bataille en tant que Chasseur de l'Arche. L'intelligence d'Harlowe transparaît dans tout ce qu'elle fait, tout comme son enthousiasme et sa fureur de vivre. Harlowe apporte tout ce qu'elle est sur le champ de bataille, y compris sa bonne humeur. Toujours prête à donner des coups, sa force mentale est infaillible. AMON - LE FORGEKNIGHT Amon a été élevé dans un culte des monstres de l'Arche, jusqu'à ce que l'Arche soit ouvert et que la créature s'en prenne à tous ceux qu'il aimait. Seul survivant, il consacre sa vie à retrouver et à tuer le plus grand nombre possible de monstres. Guerrier et poète, Amon est introspectif et inflexible dans son devoir, mais malgré son apparence de dur à cuire, il est avenant et régale souvent ses compagnons d'armes d'histoires et de conseils acquis au cours de ses voyages.

Mais ce n'est pas tout, car une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux, mettant en avant différentes apparences que nous pourrons appliquer à ces Chasseurs de l'Arche. Si vous aviez apprécié les skins alternatives en DLC de Borderlands 3, c'est donc clairement une belle évolution tenant compte des retours des joueurs, surtout que certaines leur appliqueront un style drastiquement différent. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il y ait pas mal de cinématiques pour les mettre en avant.

Borderlands 4 est attendu le 12 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store), sa date ayant été avancée. Une version Switch 2 est prévue, mais non mentionnée dans la communication de Gearbox pour le moment.

