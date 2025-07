The Outer Worlds 2 : face à la colère des joueurs, Microsoft annonce un changement

Source: Xbox et Windows Central

Le mois dernier, Microsoft organisait son Xbox Games Showcase annuel, suivi par un The Outer Worlds 2 Direct. Le FPS/RPG de science-fiction développé par Obsidian Entertainment avait eu droit à une longue présentation qui s'était conclue par une annonce décevante : le jeu sera vendu 79,99 $ aux États-Unis. C'est le premier jeu Xbox à atteindre ce montant, les jeux vidéo étant généralement affichés à 69,99 $ outre-Atlantique. Microsoft avait annoncé des hausses de prix pour ses jeux first-party en mai dernier.

The Outer Worlds 2 ne sera pas le premier jeu Xbox à 80 $





Depuis quelques mois, les prix augmentent. Mario Kart World s'affiche ainsi à 79,99 $/89,99 €, le jeu de Nintendo s'est quand même bien vendu en bundle avec la Switch 2, mais dans le cas de The Outer Worlds 2, Microsoft a décidé de faire machine arrière. Sur les réseaux sociaux, Xbox et Obsidian Entertainment annoncent que The Outer Worlds 2 sera finalement vendu au prix de 69,99 $. Les joueurs qui ont précommandé le jeu contre 79,99 $ vont être remboursés. Un porte-parole de Xbox explique à Windows Central :

Nous nous efforçons d'offrir aux joueurs des mondes incroyables à explorer et nous maintiendrons nos sorties de fin d'année au prix fort, y compris The Outer Worlds 2, à 69,99 $, conformément aux conditions actuelles du marché.

Combien coûtera The Outer Worlds 2 en France ?





Difficile de voir ici un geste envers les joueurs, il y a de fortes chances que les précommandes de The Outer Worlds 2 étaient trop faibles, à cause de son prix élevé. En France, le jeu est affiché à 79,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac, comme la plupart des AAA sur consoles de dernière génération, le prix ne devrait donc pas changer dans nos contrées.

Quand sortira The Outer Worlds 2 ?





La date de sortie de The Outer Worlds 2 est fixée au 29 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et dans le Game Pass.