The Outer Worlds 2 essaye de se la jouer discret dans une nouvelle vidéo de gameplay

The Outer Worlds 2 a été dévoilé à l'E3 2021, son développeur Obsidian Entertainment était bien occupé avec Avowed, sorti en février dernier, mais le FPS/RPG de science-fiction ne devrait pas tarder. Microsoft mettra le jeu en avant après son Xbox Games Showcase avec un The Outer Worlds 2 Direct le 8 juin prochain, mais avant cela, voici déjà une nouvelle vidéo de gameplay :

C'est IGN First qui nous partage cette longue séquence de gameplay, montrant déjà quelques améliorations apportées aux mécaniques d'infiltration. La discrétion devrait être une option bien plus viable dans The Outer Worlds 2, avec la possibilité d'utiliser des armes de corps à corps pensées pour les assassinats ou encore de désintégrer les cadavres des ennemis, de quoi ravir les amateurs d'immersive sims. Les gunfights ne sont pas oubliés, certains sont visibles dans la vidéo et manquent toujours un peu de peps.

The Outer Worlds 2 sortira en 2025 sur PC, Xbox Series X|S, PS5 et dans le Game Pass. Vous pouvez retrouver le premier volet à partir de 22,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et GOG.com.