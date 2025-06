The Outer Worlds 2 : date de sortie, factions, compagnons, voici tout ce qu'il faut retenir du Direct

Nous avions rendez-vous juste après le Xbox Games Showcase 2025 pour assister à un The Outer Worlds 2 Direct. Obsidian Entertainment a longuement présenté en détail son prochain FPS/RPG de science-fiction, dévoilant un paquet d'informations, dont la date de sortie. Mais d'abord, place à une nouvelle bande-annonce :

Voici tout ce qui a été annoncé pendant ce The Outer Worlds 2 Direct :

Coupée de la Terre, Arcadia est une colonie sous pression, déchirée par des failles dans l’espace-temps, des alliances instables et trois factions avides de pouvoir, prêtes à tout pour prendre le contrôle. C’est plus bruyant, plus dangereux et encore plus imprévisible que tout ce que le système d’Halcyon a pu vous balancer jusqu’ici.

Vous avez été envoyé en tant qu’agent de la Direction de la Terre, mais la façon dont vous menez votre mission, qui vous aidez, qui vous piétinez ou qui vous manipulez, dépend entièrement de vous.

Développez votre personnage avec de nouveaux traits, défauts et origines qui influencent chaque choix et débloquent de nouvelles façons de vous battre, vous faufiler, dialoguer ou tout simplement faire exploser les choses.

Arcadia n’est pas juste plus grande. Elle est plus cruelle, plus chaotique et bien plus réactive que jamais. Le seul rempart entre elle et l’effondrement total ? Vous. Enfin… probablement.

Choisissez votre camp. Ou pas…





Au cœur de The Outer Worlds 2, trois factions s’affrontent, chacune avec une vision radicalement opposée de ce que l’humanité devrait devenir :

The Protectorate : Un régime militaire soutenu par des ressources illimitées, convaincu que les gens sont plus heureux quand ils n’ont pas à réfléchir par eux-mêmes. L’ordre, c’est la paix. L’obéissance, c’est le confort. Aimé de tous les citoyens loyaux, enfin, selon eux.

: Un régime militaire soutenu par des ressources illimitées, convaincu que les gens sont plus heureux quand ils n’ont pas à réfléchir par eux-mêmes. L’ordre, c’est la paix. L’obéissance, c’est le confort. Aimé de tous les citoyens loyaux, enfin, selon eux. Auntie’s Choice : La fusion tapageuse entre Auntie Cleo’s et Spacer’s Choice. Ils promettent la liberté, l’épanouissement et un avenir où votre seule vraie décision sera de choisir quel produit Auntie’s vous « convient » le mieux.

: La fusion tapageuse entre Auntie Cleo’s et Spacer’s Choice. Ils promettent la liberté, l’épanouissement et un avenir où votre seule vraie décision sera de choisir quel produit Auntie’s vous « convient » le mieux. The Order of the Ascendant : D’anciens scientifiques convertis en prophètes du futur, bien décidés à perfectionner l’humanité en résolvant l’Équation Universelle. Ils vénèrent les schémas, prédisent l’avenir grâce aux mathématiques et pratiquent des rituels dans des laboratoires avec une précision qui fait froid dans le dos, tout ça pour un « demain » meilleur.

Chaque faction a ses propres territoires, ses partisans, son design sonore et sa propagande dédiée. Vous assisterez à la guerre en temps réel : les villes changent de main, les stations radio modifient leur ton, et le monde entier réagit à vos choix.

Et grâce au système radio omniprésent d’Arcadia, vous n’écouterez pas simplement les infos… vous en serez le sujet. Vos décisions seront rejouées, remixées avec parti pris, et accompagnées de jingles joyeux adaptés à la ligne éditoriale de chaque faction. Une station vous décrira comme un héros populaire. Une autre fera de vous l’ennemi public numéro un. Toutes, en revanche, sont d’accord pour vous recommander leur toute nouvelle gamme de toniques santé.

Créez votre héros (ou une belle catastrophe)





Les mécaniques RPG ont été revues en profondeur pour cette suite, avec plus de liberté et de personnalité. Par exemple, vos traits et défauts évoluent dynamiquement selon votre style de jeu. Vous volez un peu trop ? On pourrait vous proposer le trait Kleptomane, qui vous permet de revendre votre butin à meilleur prix, mais avec un risque : vous pourriez déclencher un vol automatique rien qu’en posant les yeux sur un objet.

Les armes et armures scientifiques sont de retour et elles n’ont rien perdu de leur folie. Le Shrink Ray revient, mais cette fois, vous pourrez carrément écraser vos ennemis une fois miniaturisés au point de tenir sous votre botte. Et oui, il existe désormais une armure fabriquée à partir de quelque chose qui était… vivant. Il s’appelait Gary.

Les déplacements et les combats sont également nettement plus fluides et dynamiques. Sprintez, sautez, faites du parkour dans tout Arcadia, ou passez à la vue à la troisième personne pour admirer à quel point vous avez la classe en le faisant.

Votre équipage, vos conséquences





Vous voyagerez avec six compagnons, chacun ayant ses propres enjeux dans le destin de la colonie et ses opinions bien arrêtées sur vos actions.

L’un pourrait vous supplier d’épargner un chef de faction. Un autre, vous demander de raser une ville entière. Sacrifier un compagnon pourrait vous sauver la mise à un moment crucial… mais vous priver définitivement de sa quête personnelle et croyez-moi, vous en entendrez parler. À la radio. Par la faction que vous venez de trahir.

Ce ne sont pas de simples acolytes. Ce sont des alliés, des jokers… et parfois des boulets (certains crachent littéralement du feu). Et chacun apporte quelque chose de bien particulier à votre équipe :