The Outer Worlds : la version Steam tient sa date de sortie

The Outer Worlds est sorti en octobre 2019 sur PlayStation 4 et Xbox One, mais également sur PC. Cette version était cependant exclusive à l'Epic Games Store, une exclusivité comme souvent temporaire d'un an, et qui va donc très prochainement prendre fin, comme l'annonce Private Division.

Eh oui, la date de sortie de The Outer Worlds est fixée au 23 octobre 2020 sur Steam, les joueurs allergiques à la plateforme d'Epic Games pourront donc se tourner vers celle de Valve, mais aucun prix n'a encore été communiqué. Sur l'Epic Games Store, le jeu est vendu plein pot, à 59,99 €.

Pour rappel, The Outer Worlds a également eu droit à un portage sur Switch cet été, mais il est complètement raté. Vous pouvez acheter le jeu à 19,5 € sur consoles.

